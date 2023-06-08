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Dünya

İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri sabah saatlerinde Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenledi. Askerler 14'ü Nablus'tan olmak üzere 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

12:24 . 8/06/2023 Perşembe
AA
Batı Şeria

Batı Şeria

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı.


Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenledi.


Askerler 14'ü Nablus'tan olmak üzere 25 Filistinliyi gözaltına aldı.



İsrail tarafından gözaltılara ilişkin açıklama yapılmadı.


İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman çatışmalar çıkıyor.



#İsrail
#Batı Şeria
#Filistin
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