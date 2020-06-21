İsrail istihbaratından ilhak raporu: Dünyanın tepkisine rağmen harekete geçme planı İsrail İstihbarat Bakanlığı’nın hazırladığı bir değerlendirme raporunda, ilhak planlarının derhal hayata geçirilmesi için zamanın çok uygun olduğu belirtildi. Deutsch Welle’nin haberine göre, İsrail İstihbarat Bakanlığı, İsrail’in işgali altında bulunan Filistinlilere ait Batı Şeria topraklarının derhal ilhak edilmesi için zamanlamanın uygun olduğunu değerlendiren bir rapor yayınladı.

Haber Merkezi 21 Haziran 2020, 01:00 Yeni Şafak