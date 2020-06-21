İsrail istihbaratından ilhak raporu: Dünyanın tepkisine rağmen harekete geçme planı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın desteği nedeniyle zamanlamanın uygun olduğu ifade edilen raporda, “Kasım ayında yapılacak seçimlerden (ABD Başkanlık Seçimleri) sonra ABD’nin desteğinin ne olacağı net değil” ifadesi yer aldı. Demokratlar’ın başkan adayı Joe Biden, İsrail’in ilhak planını desteklemediğini daha önce açıklamıştı. İsrail’in söz konusu ilhak planlarının uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini belirten ilhak karşıtları, ayrıca böyle bir adımın bölgede, özellikle de Ürdün’de büyük bir istikrarsızlığa neden olabileceğini vurguluyor.
SALGINI DEĞERLENDİRME ÇABASINDA
- İsrail İstihbarat Bakanlığı ise, Alman haber ajansı DPA’nın eline geçen rapora göre, Ürdün’de ve Batı Şeria’da ağır şiddet olayları yaşanmayacağı görüşünde. Raporda uluslararası toplumun da koronavirüs salgını ile meşgul olduğuna dikkat çekildi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun ilhak planlarındaki ayrıntılar henüz kamuoyu tarafından bilinmiyor. Ancak Netanyahu daha önce defalarca, işgal altındaki Filistinlilere ait Batı Şeria topraklarını ve Ürdün Vadisi’ni ilhak edeceğini dile getirdi. Bu yöndeki ilk adımların 1 Temmuz’da atılabileceği belitiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin de perde arkasında ilhakın gerçekleşmesi için İsrail’le birlikte çalıştığı iddia ediliyor.