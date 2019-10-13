İsrail kışkırtıyor

Türkiye’nin sınırındaki terörist güçlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla sürerken, İsrail’den skandal bir hamle iddiası geldi. İsrail’den üst düzey bir yetkili, terör örgütü PKK/YPG’ye silah desteği sağlayabileceklerini söyledi.

TRUMP’A YÜKLENDİ

Independent gazetesinin Arapça servisinden Emced es-Said’e konuşan İsrailli üst düzey yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeyindeki birliklerini geri çekme ve İran ile müzakere etme planlarının ardından İsrail’in şaşkınlık yaşadığını söyledi. ABD’nin ‘‘Kürtleri kendi kaderine terk ettiğini” öne süren yetkili, ABD Başkanı’nın bölgedeki en önemli ve güçlü müttefiki olan İsrail’e dahi sürpriz yaptığını söyledi.

YPG İLE KOORDİNASYON HALİNDE

Yetkili açıklamasında, Trump’ın kararları yalnızca kendi düşüncesi doğrultusunda aldığını vurguladı. Yetkili, “İsrail’in, Suriye savaşı sırasında DEAŞ ile çatışan ve onları mağlup eden Suriye’nin kuzeyindeki Kürtlere yönelik desteğin kaldırılması konusunda endişeli olduğunu” söyledi. Güvenlik alanında İsrail’in YPG ile koordinasyon halinde olduğunu savunan yetkili, terör örgütüyle ilişkilerinin de çok iyi olduğunu belirtti.

ZORLUKLARI AŞACAKMIŞ!

Yetkili, İsrail’in gerektiğinde “Kürtleri Türkiye’ye karşı korumak ve desteklemek için çeşitli önlemler alacağını” da öne sürdü. İsmi gizli tutulan yetkili, “Kürtlere yapılacak herhangi bir saldırıda İsrail’in Türk güçlerine karşı askeri eylemde bulunmayacağını ancak zorlukları aşmak ve silah sağlamak gibi farklı destekler sağlayabileceğini” söyledi. Yetkili, silahların türüne dair ise bilgi vermedi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE SAHİP ÇIKTILAR

Suriye’nin kuzeyindeki Amerikan askerleri geri çekilmeye başlayınca ilk tepki veren ülkelerden birisi İsrail olmuştu. İsrailli pek çok siyasetçi, YPG/PKK’ya destek veren açıklamalarda bulunmuştu. İsrail ve YPG/PKK arasındaki yakın ilişki daha önce de gündeme gelmiş, Ağustos ayında Irak’ta İran destekli Haşdi Şabi güçlerine yönelik hava saldırılarının, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki üslerden gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.

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