Dünya İsrail Körfez ülkeleriyle yakınlaşıyor
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İsrail Körfez ülkeleriyle yakınlaşıyor

İsrail Körfez ülkeleriyle yakınlaşıyor

Körfez ülkeleri ile açıktan normalleşme sürecine girmeye karar veren İsrail, bu ülkelerle diplomatik barış anlaşmaları yapmak istediklerini açıkladı. Mısır ve Ürdün dışındaki Arap ülkelerinin diplomatik ilişki kurmak istemedikleri İsrail, esas konunun Körfez ülkeleriyle ilişki düzeyinin yükseltilmesi olduğunu belirtti. Ancak son dönemlerde Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın İsrail ile sportif faaliyetler geçirmesi normalleşme sürecinde bir adım olarak nitelendiriliyor.

Haber Merkezi AA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Körfez ülkeleriyle aleni bir şekilde normalleşme sürecine girmeyi ve barış anlaşmaları imzalamayı hedeflediğini açıkladı.

  • Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yayımlanan habere göre, Katz, Meclis Dışişleri ve Güvenlik Komitesi'nde yaptığı konuşmada, "Hedefim, Körfez ülkeleriyle açıktan normalleşme sürecine girmek, bunu genişletmek ve bu ülkelerle diplomatik barış anlaşmaları yapmak" ifadesini kullandı.

Katz, bu hedefin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da desteğini aldığını kaydetti.

İsrail ile Mısır ve Ürdün arasında 1978 ve 1994 tarihlerinde imzalanan barış anlaşmalarına atıfta bulunan Katz, Filistinlilerle kapsamlı barış anlaşmasına varılmamış olsa da gelecek yıllarda Körfez ülkeleriyle tam normalleşme anlaşmalarının imzalanabileceğini belirtti.

Mısır ve Ürdün dışındaki Arap ülkeleri istemiyor

İsrail ile Arap dünyasının Filistin meselesine farklı yaklaştığını ancak bu görüş ayrılığının daha geniş bir İsrail-Arap açılımının önünde engel teşkil etmemesi gerektiğini aktaran Katz, esas mevzunun Körfez ülkeleriyle ilişki düzeyinin yükseltilmesi olduğunu dile getirdi.

Mısır ve Ürdün dışındaki Arap ülkeleri İsrail ile aleni diplomatik ilişki kurmuyor. Ancak İsraillilerin son dönemde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar gibi Arap ülkelerinde düzenlenen sportif ve kültürel faaliyetlere katılması İsrail ile normalleşme kapsamında değerlendiriliyor.

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