Dünya İsrail Kudüste Bedevilerin kreşini yıktı
ORTADOĞU

İsrail Kudüs'te Bedevilerin kreşini yıktı

Doğu Kudüs'te sabah saatlerinde askeri araçlarla bölgeye baskın düzenleyen işgalci İsrail askerileri bir kreş ile kadınlara hizmet veren bir merkezi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Haber Merkezi AA
İsrail askerleri Doğu Kudüs'te kreş yıktılar
İsrail askerleri Doğu Kudüs'te kreş yıktılar

İsrail güçleri, Doğu Kudüs'te bedevilerin yaşadığı Cebel el-Baba yerleşim bölgesinde bulunan bir kreş ile kadın merkezini "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

Yıkımın gerçekleştiği Cebel el-Baba bölgesindeki aktivist Ataullah el-Cehhalin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde askeri araçlarla bölgeye baskın düzenleyen İsrail askerilerinin bir kreş ile kadınlara hizmet veren bir merkezi yıktığını söyledi.

İsrail güçlerinin yıktığı kreş ile merkezin prefabrik yapılar olduğunu aktaran Cehhalin, yıkım işleminin hala devam ettiğini aktardı.

Cehhalin ayrıca İsrail yönetiminin Oslo anlaşmasına göre "C" bölgesi içinde kalan söz konusu yapıların "ruhsatsız" olduğunu iddia ederek yıkılacağına dair tebligat gönderdiğini aktardı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A" bölgesinin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B" bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C" bölgesinin idari ve güvenliği ise İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C" bölgesinde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

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