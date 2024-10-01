İsrail Lübnan'da 2006'da aldığı hezimeti yaşayacak mı: Enkazdan ağzında mavi emziğiyle çıkan kız çocuğu Siyonist'in yenildiğini haykırıyordu

Terör devleti İsrail'e ait askeri araçlar, kara saldırıları çerçevesinde, Lübnan sınırına giriş yaptı. Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam bin 273 kişi öldü. İsrail, 2006 yılında da benzer saldırıları Lübnan'a gerçekleştirmiş, ancak hezimete uğramıştı. Ersin Çelik Yeni Şafak’te yayınlanan bugünkü yazısında, 2006’da bombalanan bir evin enkazından ağzında mavi emziğiyle çıkan kız çocuğun İsrail’in yenildiğini ilan ettiğini hatırlatırken, günümüze dair şu soruyu dile getirdi: Zihnen İran’ın kontrolünde olan kadim İslam şehirleri; Beyrut, San’a, Bağdat ve Şam şehirlerinin akıbeti ne olacak?
İsrail ordusu, Lübnan topraklarında bazı noktalara yönelik karadan işgal saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu.İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını belirtti.
Irak haber ajansı INA'nın güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda boş alana 1 Katyuşa füzesi düşerken, bir diğer Katyuşa füzesi de orada bulunan Terörle Mücadele Servisi'ne ait araç park alanına düştü.Söz konusu saldırıda yaralanan olmadığı kaydedildi. Güvenlik güçlerinin, Bağdat'ın Amiriye bölgesindeki bir araçta füze fırlatma rampası bulduğu da belirtildi.
2006 yılında İsrail Lübnan'a saldırmış büyük bir hezimete uğramıştı
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Bir de şu var; İran’ın elde ettiğini sandığı ve Şii siyasetinin dehası olarak pazarladığı o kazanımlar tek tek kayboluyor. İran, içeride ve dışarıda dört koldan vurulurken, bir zamanlar Sünnilerin kontrolünde olan ve zamanla Şiilere teslim edilen kadim İslam şehirleri; Beyrut, San’a, Bağdat ve Şam şehirlerinin akıbeti ne olacak mesela?
Suriye'nin başkenti Şam'da üst üste patlamalar
Suriye medyası, İsrail'in, başkent Şam'a gece saatlerinde hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.ejimin haber ajansı SANA'nın yerel saatle 2.51'de geçtiği haberinde, "Hava savunma sistemlerimiz bu gece üçüncü kez düşman hedeflere karşı koyuyor" ifadeleri yer aldı. SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı bir diğer haberinde ise İsrail'in, yerel saatle 2.05'te başkentteki saldırıları savaş uçakları ve dronlarla düzenlediği öne sürüldü.
Şam FM'de yer alan haberde ise Mezze'deki saldırı sonucu yangın çıktığı kaydedildi.
İsrail Lübnan'ın güneyi ile başkent Beyrut'a saldırılarını sürdürüyor
İsrail ordusunun, güneyde Sayda kentindeki Ayn el-Hılve Filistin Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediğini belirtildi. Yaralananların olduğu saldırıda, Aksa Şehitleri Tugayları komutanı ve Lübnan sorumlusu Munir el-Makdah'ın evi hedef alındı.
ABD'den İran'a İsrail uyarısı
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'un İsrail'in Lübnan sınırındaki operasyonunda desteklediğini belirtti. Austin ayrıca İran'ı, Washington'un önemli müttefikiyle savaşmayı seçmesi halinde karşılaşacağı sonuçlar konusunda uyardı ve "İran'ın İsrail'e doğrudan askeri saldırı başlatmayı seçmesi halinde bunun İran için ciddi sonuçlar doğuracağını yineledim" dedi.
Lübnan'a giren İsrail askerlerinin hedefinde Hizbullah'ın özel kuvvetleri var
Askeri analist Elijah Magnier Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in kara operasyonunun amacının Güney Lübnan'daki Hizbullah özel güçlerini kuşatıp ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.
Magnier açklamasında "Açık kaynaklı istihbarattan, İsraillilerin en az 18 tugay hazırladığını anlıyoruz. Yani 70.000 ila 100 bin askerden bahsediyoruz. Hizbullah'ın yapısına bakarsak, grubun gücü, füze birlikleri ve özel kuvvetlerden geliyor. İsrail, füze birliklerinin çoğunu veya en azından yüzde 60-70'ini yok ettiğine inanıyor. O yüzden şimdi konuşlandırılmış özel kuvvetleri yok etmek istiyorlar" dedi.
Beyaz Saray'dan açıklama: İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyoruz
İsrailli yetkililer operasyonun süresi ile ilgili takvim vermeyi reddediyor
ABD Ortadoğu'ya daha fazla asker ve savaş uçağı gönderiyor
Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, Biden yönetimi Orta Doğu'ya birkaç bin ek asker ve daha fazla savaş uçağı konuşlandıracak.
Pentagon sözcüsü Sabrina Singh, hava savunma birimlerini de içeren (F-16, F-15E ve F-22 savaş uçakları ve A-10 saldırı jetleri uçuran filolar) güçlerin halihazırda yüksek alarmda olan on binlerce Amerikan personeline ekleneceğini söyledi. Washington Post talimatın Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından verildiğini yazdı.
Singh, ek konuşlandırmaları Hamaney de dahil olmak üzere üst düzey İranlı yetkililerin söylemlerine bağladı.