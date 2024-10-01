İsrail Lübnan'da 2006'da aldığı hezimeti yaşayacak mı: Enkazdan ağzında mavi emziğiyle çıkan kız çocuğu Siyonist'in yenildiğini haykırıyordu

İslami çevrelerin WhatsApp gruplarında ise daha derin tartışmalar okuyoruz. Sert İran eleştirilerinin İslam dünyasına büyük zararlar verdiğini, Müslümanları böldüğünü salık verenler var. Bir açıdan haklılar. Çünkü bölünmek, İsrail karşısında düşeceğimiz en büyük tuzak. Oysa hassas abilerimizin kaçırdıkları ya da görmek istemedikleri bir mesele var; kim kimi bölüyor, kim kimi yok sayıyor? 1979’dan kalma, anti-emperyalist duygu ve düşüncelerle destekledikleri

İran’dan uzun zamandır İslam toplumlarına mezhepçilik virüsü yayılıyor