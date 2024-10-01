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İsrail Lübnan'da 2006'da aldığı hezimeti yaşayacak mı: Enkazdan ağzında mavi emziğiyle çıkan kız çocuğu Siyonist'in yenildiğini haykırıyordu

İsrail Lübnan'da 2006'da aldığı hezimeti yaşayacak mı: Enkazdan ağzında mavi emziğiyle çıkan kız çocuğu Siyonist'in yenildiğini haykırıyordu

Zeynep Karçığa
13:431/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Yılın Basın Fotoğrafı ödülünü 'Ağlayan Şehir Beyrut' başlığı altındaki üç eserle Kürşat Bayhan kazandı.
Yılın Basın Fotoğrafı ödülünü 'Ağlayan Şehir Beyrut' başlığı altındaki üç eserle Kürşat Bayhan kazandı.

Terör devleti İsrail'e ait askeri araçlar, kara saldırıları çerçevesinde, Lübnan sınırına giriş yaptı. Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam bin 273 kişi öldü. İsrail, 2006 yılında da benzer saldırıları Lübnan'a gerçekleştirmiş, ancak hezimete uğramıştı. Ersin Çelik Yeni Şafak’te yayınlanan bugünkü yazısında, 2006’da bombalanan bir evin enkazından ağzında mavi emziğiyle çıkan kız çocuğun İsrail’in yenildiğini ilan ettiğini hatırlatırken, günümüze dair şu soruyu dile getirdi: Zihnen İran’ın kontrolünde olan kadim İslam şehirleri; Beyrut, San’a, Bağdat ve Şam şehirlerinin akıbeti ne olacak?

İsrail ordusu, Lübnan topraklarında bazı noktalara yönelik karadan işgal saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu.İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını belirtti.


Irak haber ajansı INA'nın güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda boş alana 1 Katyuşa füzesi düşerken, bir diğer Katyuşa füzesi de orada bulunan Terörle Mücadele Servisi'ne ait araç park alanına düştü.Söz konusu saldırıda yaralanan olmadığı kaydedildi. Güvenlik güçlerinin, Bağdat'ın Amiriye bölgesindeki bir araçta füze fırlatma rampası bulduğu da belirtildi.




2006 yılında İsrail Lübnan'a saldırmış büyük bir hezimete uğramıştı

İsrail, yine Gazze’ye ölüm yağdırıyordu ve bir delilik yapıp Lübnan’a da girmişti. Üç gün sonra ise iç savaştan yeni çıkan Lübnan’daki yegane silahlı güç olan Hizbullah, Gazze’deki katliamlar karşısında saldırıya geçmişti. Sosyal medyanın ve akıllı telefonların olmadığı o bir ayda İsrail dünya medyasının da yazdığı gibi duvara toslamıştı. Güney Lübnan’dan Beyrut’a uzanan yoğun bombardımanda çoğunluğunu Şiilerin oluşturduğu köy ve kasabalarda binden fazla sivil ölmüştü. Ayaktaydık. Öfkeliydik. Türkiye’deki tüm şehirlerden Lübnanlılar için yardımlar toplanıyordu. Ve İsrail kaybediyordu. Hani o, bombalanan evin enkazından ağzında mavi emziğiyle çıkan bebek vardı ya…
İşte o kız çocuğu İsrail’in yenildiğini ilan ediyordu.


'Bu virüs en az Batı’nın katliamları kadar kanlı ve vahşi üstelik'

İslami çevrelerin WhatsApp gruplarında ise daha derin tartışmalar okuyoruz. Sert İran eleştirilerinin İslam dünyasına büyük zararlar verdiğini, Müslümanları böldüğünü salık verenler var. Bir açıdan haklılar. Çünkü bölünmek, İsrail karşısında düşeceğimiz en büyük tuzak. Oysa hassas abilerimizin kaçırdıkları ya da görmek istemedikleri bir mesele var; kim kimi bölüyor, kim kimi yok sayıyor? 1979’dan kalma, anti-emperyalist duygu ve düşüncelerle destekledikleri
İran’dan uzun zamandır İslam toplumlarına mezhepçilik virüsü yayılıyor
. Bu virüs en az Batı’nın katliamları kadar kanlı ve vahşi üstelik.

Bir de şu var; İran’ın elde ettiğini sandığı ve Şii siyasetinin dehası olarak pazarladığı o kazanımlar tek tek kayboluyor. İran, içeride ve dışarıda dört koldan vurulurken, bir zamanlar Sünnilerin kontrolünde olan ve zamanla Şiilere teslim edilen kadim İslam şehirleri; Beyrut, San’a, Bağdat ve Şam şehirlerinin akıbeti ne olacak mesela?



Suriye'nin başkenti Şam'da üst üste patlamalar

Suriye medyası, İsrail'in, başkent Şam'a gece saatlerinde hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.ejimin haber ajansı SANA'nın yerel saatle 2.51'de geçtiği haberinde, "Hava savunma sistemlerimiz bu gece üçüncü kez düşman hedeflere karşı koyuyor" ifadeleri yer aldı. SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı bir diğer haberinde ise İsrail'in, yerel saatle 2.05'te başkentteki saldırıları savaş uçakları ve dronlarla düzenlediği öne sürüldü.


Haberde, "
Hava savunma sistemlerimiz füzelere ve dronlara
karşı koydu ve çoğunu düşürdü. Saldırıda 3 sivil öldü, 9 sivil yaralandı, maddi hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.Öte yandan rejim medyası, saldırıda Suriye Devlet Televizyonu'nda çalışan sunucu Safa Ahmed'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Şam FM'de yer alan haberde ise Mezze'deki saldırı sonucu yangın çıktığı kaydedildi.


İsrail Lübnan'ın güneyi ile başkent Beyrut'a saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusunun, Lübnan'ın pek çok bölgesine karadan ve havadan saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail topçu birlikleri, güneydeki
El-Vezzani, El-Hıyam ve Marcayun
ovasını 2 saat boyunca vurdu. İsrail savaş uçakları ise
Kevkebe-Marcayun
otoyoluna hava saldırısı düzenledi ve saldırı nedeniyle otoyol trafiğe kapandı.

İsrail ordusu ayrıca sınırdaki
Ayta eş-Şaab kasabası
na aydınlatma fişekleri fırlattı.İsrail savaş uçakları başkent Beyrut'ta da yoğun alçak irtifa uçuşları gerçekleştirdi ve Dahiye bölgesine 8 hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası
Dahiye
semalarından dumanlar yükseldi. Saldırılarda pek çok binanın yıkıldığı bilgisi geçildi.

İsrail ordusunun, güneyde Sayda kentindeki Ayn el-Hılve Filistin Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediğini belirtildi. Yaralananların olduğu saldırıda, Aksa Şehitleri Tugayları komutanı ve Lübnan sorumlusu Munir el-Makdah'ın evi hedef alındı.



ABD'den İran'a İsrail uyarısı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'un İsrail'in Lübnan sınırındaki operasyonunda desteklediğini belirtti. Austin ayrıca İran'ı, Washington'un önemli müttefikiyle savaşmayı seçmesi halinde karşılaşacağı sonuçlar konusunda uyardı ve "İran'ın İsrail'e doğrudan askeri saldırı başlatmayı seçmesi halinde bunun İran için ciddi sonuçlar doğuracağını yineledim" dedi.



Lübnan'a giren İsrail askerlerinin hedefinde Hizbullah'ın özel kuvvetleri var

Askeri analist Elijah Magnier Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in kara operasyonunun amacının Güney Lübnan'daki Hizbullah özel güçlerini kuşatıp ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.


Magnier açklamasında "Açık kaynaklı istihbarattan, İsraillilerin en az 18 tugay hazırladığını anlıyoruz. Yani 70.000 ila 100 bin askerden bahsediyoruz. Hizbullah'ın yapısına bakarsak, grubun gücü, füze birlikleri ve özel kuvvetlerden geliyor. İsrail, füze birliklerinin çoğunu veya en azından yüzde 60-70'ini yok ettiğine inanıyor. O yüzden şimdi konuşlandırılmış özel kuvvetleri yok etmek istiyorlar" dedi.



Beyaz Saray'dan açıklama: İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyoruz

Beyaz Saray, İsrail'in
Güney Lübnan
'a yönelik kara harekatının, ülkenin kendini savunma hakkıyla uyumlu olduğunu düşünüyor. Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü yaptığı açıklamada "İsrail'in vatandaşlarını tehdit etmek için kullanılabilecek Hizbullah altyapısını yok etmek için sınırlı operasyonlar yürüteceğini anlıyoruz. Bu, İsrail'in vatandaşlarını savunma ve sivilleri güvenli bir şekilde evlerine geri döndürme hakkıyla uyumludur" ifadelerini kullandı ve İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediklerini vurguladı.


İsrailli yetkililer operasyonun süresi ile ilgili takvim vermeyi reddediyor

CNN'de yer alan habere göre, İsrailli yetkililer, Güney Lübnan'a yönelik kara harekâtının kapsamının sınırlı olduğunu belirterek, "
uzun vadeli bir işgal olmayacağını
" söylüyor ancak bir takvim vermekten kaçınıyor. İsrail birliklerinin sınır boyunca "
acil tehditleri
" ortadan kaldırmaya odaklanacağını belirten yetkililer, İsrail askerlerinin ülkeye ne kadar derinlemesine gireceği veya operasyonun ne kadar sürmesinin beklendiği konusunda bilgi vermekten kaçındı.


ABD Ortadoğu'ya daha fazla asker ve savaş uçağı gönderiyor

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, Biden yönetimi Orta Doğu'ya birkaç bin ek asker ve daha fazla savaş uçağı konuşlandıracak.


Pentagon sözcüsü Sabrina Singh, hava savunma birimlerini de içeren (F-16, F-15E ve F-22 savaş uçakları ve A-10 saldırı jetleri uçuran filolar) güçlerin halihazırda yüksek alarmda olan on binlerce Amerikan personeline ekleneceğini söyledi. Washington Post talimatın Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından verildiğini yazdı.


Singh, ek konuşlandırmaları Hamaney de dahil olmak üzere üst düzey İranlı yetkililerin söylemlerine bağladı.


#Hizbullah
#Nasrallah
#Lübnan

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