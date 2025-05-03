İsrail Malta'da yardım gemisine saldırdı

İki aydan fazla süredir hiçbir yardımın giremediği Gazze’ye ihtiyaç malzemelerini ulaştırmak için yola çıkmaya hazırlanan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla) gemisi uluslararası sularda silahlı insansız hava araçlarının saldırısına uğradı. Conscience (Vicdan) isimli gemiye Malta limanlarına yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta 2 Mayıs'ta (dün) yerel saatle 00:23’te iki ayrı saldırı düzenlendi. 12 mürettebat ve 4 aktivistin bulunduğu gemide yangın çıkarken filo yetkilileri başta Malta hükümeti olmak üzere çevredeki pek çok ülkeye acil durum sinyali gönderdi. Saatlerce devam eden yangını Kıbrıs’tan gelen bir arama kurtarma gemisi söndürdü. Geminin ön kısmı ve gövdesinde hasar oluştu, büyük bir yarık meydana geldi. Gemiye elektrik sağlayan jeneratörler de kullanılamaz durumda. Saldırıların, geminin motorunu hedef aldığı öğrenilirken, ölen ya da yaralanan olmadı.





MÜRETTEBAT GEMİYİ TERK ETMEDİ

Aktivisitler, geminin Malta limanlarına götürülerek burada rehin tutulmasından ve Gazze’ye gidişinin engellenmesinden endişe ettikleri için ayrılmayı reddetti. Vicdan gemisinin güvenlik garantilerinin verilmesi halinde Malta’ya ya da Libya’ya götürülmesi planlanıyor. Özgürlük Filosu yetkilileri, geminin götürülmesi için Malta’dan bir römorkörün gönderildiğini söyledi. Gemi takip sitelerine göre, gemi salı gecesi Tunus’tan ayrıldı. Veriler, geminin dün saldırının gerçekleştiği ana kadar Malta açıklarında yaklaşık 12 saattir bulunduğunu gösteriyor.





İSRAİL UÇAĞI BÖLGEDEYDİ

Uçuş izleme sitesi ADS-B Exchange'e göre, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 Herkül 1 Mayıs Perşembe günü öğleden sonra İsrail'den ayrılıp Malta'ya uçtu. Veriler, Herkül'ün Malta'nın uluslararası havaalanına inmediğini, ancak kargo uçağının uzun bir süre doğu Malta'nın üzerinde nispeten düşük bir irtifada (5 bin fitin altında) uçtuğunu gösteriyor. Herkül, Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun, Vicdan gemisinin saldırıya uğradığını duyurmasından birkaç saat önce uçtu. Uçuş izleme verilerine göre uçak, saldırıdan yaklaşık yedi saat sonra İsrail'e döndü. İsrailli haber kanalı N12 ise sabah saatlerinde "İsrail, Gazze'ye yardım götürmeye çalışan Malta'daki bir gemiye saldırdı" şeklinde girdiği haberi alelacele kaldırdı.





EKİPTE 15 DE TÜRK VARDI

Özgürlük Filosu, olası engelleme ve sabotajlardan kaçınmak için kamuoyu ve medyadan gizli olarak şiddet içermeyen bir organizasyon planladıklarını, saldırının yapıldığı gecenin sabahına Gazze’ye doğru yola çıkmayı kararlaştırdıklarını açıkladı. Gazze’de devam eden soykırım ve ablukayı kırmak için 23 ülkeden gönüllü bu amaçla Malta’ya gitti. Malta’ya giden aktivistler arasında 15 Türk’ün de yer aldığı öğrenildi. Özgürlük Filosu’nun sosyal medyada paylaştığı görüntülerde geminin yandığı, yoğun duman bulunduğu görülüyor ve iki büyük patlama sesi duyuluyor.





Failler hesap verecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, mürettebatın ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Keçeli, "Vatandaşlarımızın güvenli bir konuma nakledilmesi için Malta makamlarıyla iş birliği halinde gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Sivil bir gemiye yönelik olan ve uluslararası sularda seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Geminin İsrail’e ait insansız hava araçları tarafından hedef alındığına dair iddialar bulunmaktadır. Saldırının detaylarının bir an önce ortaya çıkarılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm girişimler yapılacaktır" ifadelerini kullandı.





Bu uyarı herkese

Özgürlük Filosu Koalisyonu üyesi, emekli ABD ordusu albayı Ann Wright saldırıyla ilgili Yeni Şafak’a konuştu. Malta hükümetinin Vicdan gemisinin limanlara demirlemesine izin vermediğini, bu sebeple 20 kilometre açıkta beklediğini anlatan Wright, “Dün sabah 40 aktivist botlarla gemiye ulaşmayı ve buradan Gazze’ye doğru yola çıkmayı planlıyorduk. Gemi orada bizi bekliyordu. Bunun olacağını hiç düşünmemiştik. Bu bence tüm Avrupa ülkeleri için bir uyarı olmalı. Saldırının kimler tarafından yapıldığını bilmiyoruz ama esas şüphelimiz İsrail” diye konuştu.



