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Dünya İsrail Mescid-i Aksadaki yaralılara ulaşmak isteyen sağlık görevlilerine saldırdı
ASYA

İsrail Mescid-i Aksa'daki yaralılara ulaşmak isteyen sağlık görevlilerine saldırdı

İşgalci İsrail'in, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırısı sonrası 300'e yakın kişi yaralanırken, olay anı ve sonrasında yaralılara müdahaleye giden sağlık görevlileri de İsrail güçleri tarafından hedef alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail Mescid-i Aksadaki yaralılara ulaşmak isteyen sağlık görevlilerine saldırdı
Hedef alınan sağlık görevlisi.

İşgalci İsrail'in, Kudüs’te Filistinlilere yönelik şiddeti ve saldırısı artarak devam ediyor. İsrail güçleri, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha müdahale etmişti.

İbadet eden Müslümanlara saldıran İsrail güçleri, gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanırken, şu ana kadar 300'e yakın kişi yaralandı.

Olaylar sürerken ve sonrasında yaralılara müdahale için bölgeye giden sağlık ekipleri de işgalci İsrail güçlerinin hedefi oldu.

Yaralanan sağlık görevlileri, ekip arkadaşları vatandaşların yardımıyla taşındı.

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