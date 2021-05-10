İsrail Mescid-i Aksa'daki yaralılara ulaşmak isteyen sağlık görevlilerine saldırdı

İşgalci İsrail'in, Kudüs’te Filistinlilere yönelik şiddeti ve saldırısı artarak devam ediyor. İsrail güçleri, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha müdahale etmişti.
İbadet eden Müslümanlara saldıran İsrail güçleri, gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanırken, şu ana kadar 300'e yakın kişi yaralandı.
Olaylar sürerken ve sonrasında yaralılara müdahale için bölgeye giden sağlık ekipleri de işgalci İsrail güçlerinin hedefi oldu.
Yaralanan sağlık görevlileri, ekip arkadaşları vatandaşların yardımıyla taşındı.
DÜNYA
İşgalci İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırılarında yaralananların sayısı 305’e yükseldi
OYNAT 00:48
Filistin halkı Kudüs'e doğru yürüyüşe geçti
İsrail'in Kudüs'teki terör eylemlerine tepki büyük halk hareketine dönüştü. Binlerce Filistinli, işgalcilerin saldırılarına karşı Kudüs'e yürüyüşe geçti.
OYNAT 00:32
Mescid-i Aksa'nın yardım çığlığı: Ümmetin şerefi çiğneniyor, Selahaddin nerede?
Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı.
'Nerede Selahaddinler?' diye haykıran Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Mescid-i Aksa'nın büyük bir saldırı altında olduğunu vurguladı.
OYNAT 00:59
İşgalci İsrail güçleri Kıble Mescidi’ndeki Müslümanlara plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırdı
İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi içinde fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filisitinlilere, göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine taş atarak karşılık verdi.