İsrail Mescid-i Aksa'daki yaralılara ulaşmak isteyen sağlık görevlilerine saldırdı

İşgalci İsrail'in, Kudüs’te Filistinlilere yönelik şiddeti ve saldırısı artarak devam ediyor. İsrail güçleri, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha müdahale etmişti.

İbadet eden Müslümanlara saldıran İsrail güçleri, gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanırken, şu ana kadar 300'e yakın kişi yaralandı.

Olaylar sürerken ve sonrasında yaralılara müdahale için bölgeye giden sağlık ekipleri de işgalci İsrail güçlerinin hedefi oldu.

Yaralanan sağlık görevlileri, ekip arkadaşları vatandaşların yardımıyla taşındı.

DÜNYA İşgalci İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırılarında yaralananların sayısı 305’e yükseldi