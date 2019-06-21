İsrail Mursi’nin mezarında

Mursi’nin yakın çevresinin dahi ziyaret etmesine izin verilmeyen, özel güvenlik önlemleri alınan, Kahire’deki kabrine bir İsrail televizyonunun girerek çekim yapması cinayet ortaklarından birinin de Tel-Aviv olduğunu ortaya koydu. Sisi cuntasından özel izin alarak şehit Cumhurbaşkanı Mursi’nin mezarından görüntüler aldığı iddia edilen İsrail tv kanalının, Kahire’de hayatın olağan akışında olduğunu dair görüntüler geçerek, adeta Sisi yönetimini işlediği cinayetten aklamaya çalışması dikkat çekti.

ERDOĞAN HEDEFTE

***

İsrail-Sisi ortaklığına delil olan görüntülerin sonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da katıldığı Muhammed Mursi için kılınan gıyabi cenaze namazı görüntülerine yer verilmesi de dikkat çekti. Mursi’nin mezarına ait görüntülerin bulunduğu videonun sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yer verilmesi, İsrail-Mısır ortaklığının hedefine dair açık fikir verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mursi’nin doğal yollardan öldüğüne inanmadığını belirterek, uluslararası platformlarda Mısır’ın hesap vermesi için gerekli adımların atılacağını belirtmişti.

Stk’lardan soruşturma çağrısı

Öte yandan Mısır'da çok sayıda sivil toplum örgütü, ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin çıkarıldığı mahkemede hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma açılmasını talep etti. Mısır İnsan Hakları Cephesi (EFHR), Mısır İnsan Hakları Forumu (EHRF), Adalet Komitesi, Özgürlük Girişimi, Kahire İnsan Hakları Araştırma Merkezi, "En-Nedim" Şiddet Mağdurları Rehabilitasyon Merkezi, "Adale" Hak ve Özgürlükler Merkezi, Mısır Haklar ve Özgürlükler Komisyonu (ECFR), "Biladi" Hak ve Özgürlükler Merkezi ile Düşünce ve İfade Hürriyeti Kurumu, Mursi'nin vefatıyla ilgili ortak yazılı açıklama yaptı. "Mursi son olmayacak: Hapishanelerdeki tıbbi ihmal" başlığıyla yayımlanan açıklamada, Mısır yönetimine, Mursi'nin vefat nedeninin araştırılması için BM'li uzmanlardan oluşan ekibe soruşturma izni vermesi çağrısı yapıldı.