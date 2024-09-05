İsrail Nazilerle omuz omuza

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin baskısıyla Gazze’de soykırımı sürdürmek için direnen İsrail, diğer yandan Avrupa’daki aşırı sağ örgütlenmelerle yakınlaşarak Nazi networkü oluşturuyor. Haaretz gazetesinin ortaya çıkardığı yeni kayıtlara göre, İsrail Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanı Amichai Chikli, 2024 yılı içerisinde başta Fransa, İspanya ve Polonya olmak üzere çok sayıda ülkeye ziyaret gerçekleştirdi. Ülkelerin aşırı sağ temsilcileri ile bir araya gelen Chikli, bu ziyaretleri için 500 bin şekel (137 bin dolar) harcadı.

AUSCHWITZ’DE AŞIRI SAĞCILARLA TOPLANTI

Haaretz gazetesi, yılın ilk 6 ayına ait siyasetçilerin seyahat raporlarını yayınladı. Rapora göre Chikli, 2024 yılının ilk 6 ayında altı ülkeyi ziyaret etti. Macaristan'a iki resmi ziyarette bulunan bakan, Polonya, ABD, Fransa, İspanya ve Belçika'ya da resmî ziyaretlerde bulundu. İkinci Dünya Savaşı’nda öldürülen Yahudileri anmak için Polonya’yı ziyaret eden Chikli’nin programında, Auschwitz-Birkenau kampını ziyareti bulunuyordu. Rapora göre İsrailli bakan, anma töreni sonrası ülkenin aşırı sağ temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirdi.

LE PEN’LE YAN YANA

Mayıs ayında İspanya'ya giden Chikli, burada aşırı sağcı parti VOX'un düzenlediği bir gösteriye katıldı. Parti lideri Santiago Abascal ile görüşen bakan, Fransa’nın aşırı sağcı lideri Marianne Le Pen ile de konferans vasıtasıyla bir araya geldi. 3’lü kameralar karşısında da poz verirken, Abascal sosyal medyadan fotoğrafı paylaşarak, “İsrailli bakan barbarlığa karşı medeniyetin öncülüğünü temsil ediyor” ifadelerini kullandı. Chikli de paylaşımında Le Pen’e 7 Ekim sonrası İsrail ile dayanışma gösterdiği gerekçesiyle teşekkür etti.

NAZİ’NİN OĞLUYLA BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜ

Belgelere göre Chikli, İspanya ziyaretinde Portekiz'deki aşırı sağın lideri André Ventura ile de görüştü. Ayrıca Chikli'nin programında Şili'de Aralık 2021'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerini mağlup olan aşırı sağcı aday José Antonio Kast ile de bir görüşme bulunuyordu. Şilili aristokrat bir aileden gelen Kast’ın babası Michael Kast, 2'nci Dünya Savaşı'nda Almanya saflarında yer almıştı. Nazi Partisi üyesi olan Kast’ın oğluyla görüşen Chikli’nin ziyareti, bu güne kadar gizli kaldı.

TRUMP’A YAKIN İSİMLER

İspanya'daki konferansta Chikli, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yakın önde gelen Cumhuriyetçi aktivistler Matt ve Mercedes Schlapp ile bir araya geldi. ABD'ye yaptığı bir ziyarette ise İsrailli bakan, üst düzey evanjelik rahip Tony Perkins, Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ve Cumhuriyetçi Temsilci Jim Jordan ile görüştü. Amichai Chikli, bu yılın başlarında neo-Nazi kökenli bir parti olan aşırı sağcı İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Åkesson'u Knesset'te ağırladı.







