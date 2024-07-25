İsrail olimpiyattan menedilsin

Fransa'nın başkenti Paris'te Cuma günü düzenlenecek açılış töreni ile başlayacak 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na, Gazze'de 10 aydır soykırım işleyen İsrail'in ulusal takımının da katılması büyük tepkiyle karşılanıyor. Muhalif partiler, daha önce Ukrayna'yı işgal eden Rusya ve onu destekleyen Belarus'un uluslararası spor platformlarından men edilmesi gibi İsrail'in de men edilmesini ve İsrailli sporcuların bağımsız sporcular olarak katılmasını talep ediyor. Uluslararası kamuoyunun da tepkileri artmasına rağmen Fransa hükümeti bu konudaki sessizliğini sürdürüyor.

İSRAİL ORDUSU İLE BAĞLARI VAR

Fransa'daki son parlamento seçimlerinde zafer elde eden sol koalisyonun önemli partilerinden Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) Milletvekili Aymeric Caron, 22 Temmuz’da X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 8 Ağustos 2021’de "Olimpiyat sporcuları. İsrail askerleri. Şampiyonlar" mesajıyla yayınladığı bir videoyu alıntılayarak "Görünüşe göre, İsrail ordusu askerleri ve olimpiyat sporcuları arasında bir bağ kuruluyor. Bu ordu bir BM komisyonuna göre Gazze'de savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu” ifadesini kullandı.

ÇİFTE STANDARDA İSYAN

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 30 Mart’ta yaptığı ziyaret sırasında "Rus ve Belaruslu sporcular Olimpiyat Oyunları’nda hoş karşılanmayacak" demişti. Hidalgo ve Fransa hükümeti, İsrailli sporcuların olimpiyatlarda yer almasına ilişkin sessizliklerini koruyor. Bu tavırın ciddi bir çifte standart anlamına geleceğini belirten LFI partili milletvekili Thomas Portes, 20 Temmuz’da katıldığı bir programda, "Paris'te düzenlenecek uluslararası bir etkinliğe, Olimpiyat Oyunları'na sadece birkaç gün kaldı. Ve ben buraya İsrail delegasyonunun Paris'te hoş karşılanmadığını söylemek için geldim. İsrailli sporcular Paris'teki Olimpiyat Oyunları'nda hoş karşılanmayacaktır" diyerek Hidalgo'ya atıf yaptı.

TARAFSIZ SPORCU OLSUNLAR

LFI ve Yeşiller (EELV) Partisinden 26 milletvekili de Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'a gönderdikleri mektupla İsrail’in olimpiyatlardan men edilmesini istedi. Mektupta, İsrailli sporcuların da tıpkı Rus ve Belaruslular gibi "tarafsız sporcu" statüsünde yarışması ve bu uygulamanın İsrail tarafından uzun süreli ateşkes kararı alınmadığı sürece geçerli olması talep edildi.

YAHUDİLER DE İSTEMİYOR

Fransa'daki Siyonist olmayan yahudi çevreler de İsrailli sporcuların men edilmesinden yana tavır koyuyor. Yahudi topluluklarından Tsedek, 22 Temmuz tarihli X paylaşımında, "Gazze'de soykırım devam ederken, hiçbir şey olmamış gibi bu (İsrailli) sporcuların Olimpiyat Oyunları’na katılması kabul edilemez" ifadesine yer verildi. Yahudi Fransız Birliği (UJFP) de 23 Temmuz'da internet sitesinde yayınladığı açıklamada, "Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs’ün işgali yasa dışıdır. Bunu yalnızca Filistin halkının haklarıyla dayanışma içinde olan aktivistler değil, ayrıca Uluslararası Adalet Divanı söylüyor." denildi.

DÜNYA KAMUOYUNDAN MEN ÇAĞRISI

İsrailli sporcuların olimpiyatlara katılmaktan menedilmesi çağrılarına İrlandalı milletvekili Clare Daly, Güney Afrikalı milletvekili Nkosi Zwelivelile Mandela ve eski Amerikan Basketbol Ligi (NBA) oyuncusu ve basketbol koçu Tariq Abdul-Wahad destek açıklamaları yayınladı.

Bombalara imzasını attı

Olimpiyat oyunlarında, İsrail bayrağını taşıyacak olan Peter Paltchik adındaki "Sporcunun" sosyal medya paylaşımlarında, İsrail ordusunun Gazze'de işlediği soykırıma verdiği destek dikkat çekiyor. Paltchik, yayınladığı bir fotoğrafta işgal ordusu tarafından Gazze'deki masum çocukların öldürülmesi için kullanılan füzelere, "Benden sizlere saygılarla" ibaresini yazarak imza attığını "Gururla" yayınladığı görülüyor. İsrail'de, ordu görevlileri dışında kadın erkek ayrımı olmaksızın herkes yedek asker olabiliyor.

Hamas'tan karalama videosuna ret

Hamas Hareketi, cumartesi günü başlayacak olimpiyat oyunları öncesi İsrailli sporcuları hedef alacaklarına yönelik yayınlanan videoların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Konuya dair bir açıklama yapan Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, görüntülerin İsrail tarafından Filistin direnişi imajını kötülemek için yürütülen propagandanın bir parçası olduğuna dikkati çekti. Rişk, söz konusu videoların uydurma olduğunu ve örgütün böyle bir amacının olmadığını sözlerine ekledi.







