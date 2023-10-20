İsrail ordusu Gazze'ye ölüm yağdırıyor: Altı eve bomba atıldı 21 sivil hayatını kaybetti

İsrail’in 14 gündür bomba yağdırdığı ve herhangi bir giriş çıkışa izin vermediği Gazze’ye 20 yardım TIR’ı için nihayet izin çıktı. Refah Kapısı’ndan girmesi beklenen yardım, 2 milyon insanın barındığı Gazze için ‘okyanusta damla’dan ibaret. Biden, İsrail ziyaretinde zafer gibi ilan ettiği 20 TIR için İsrail’e milyar dolarlık yeni askeri yardım sözü verdi.