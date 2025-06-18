İsrail ordusu İran'dan atılan 10 İHA'yı engellediğini iddia etti

Ordudan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde, İran'dan gönderilen İHA'ların tespit edilmesinin ardından alarmların devreye girdiği aktarıldı.

İran'dan atılan 10 İHA'nın engellendiği ve bunlardan 7'sinin ülke hava sahasına girmeden düşürüldüğü iddia edildi.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.