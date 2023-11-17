İsrail ordusu onlarca askeri araçla Cenin kentine baskın düzenledi

ABD ve İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Hamas karargahı olduğunu iddia edip saldırdıkları Şifa Hastanesi’nde ne tünel ne de cephane çıktı. Ancak baskından 17 saat sonra kanıt olarak bir bilgisayar, çeşitli kitaplar ve çoğu paslı 10 Kalaşnikof gösterilmesi İsrail basınında bile alay konusu oldu.