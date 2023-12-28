18 yaşındaki bir genç, yaklaşık 3 aydır Gazze’ye ölüm yağdıran ve çoğu kadın ve çocuk 20 binden fazla Filistinliyi acımasızca katleden İsrail’in ordusunda yer almayı reddetti ve hapis cezasına çarptırıldı. 1 hafta içinde orduya teslim olması ve silah altına girmesi istenen Tal Mitnick isimli genç, Filistinlilere karşı savaşmayacağını belirten bir dilekçe yazarak gerekli mercilere iletti. Konuya ilişkin bir savunma hazırlayan Mitnick, şiddetin güvenlik getirmeyeceğini düşündüğünü, ve bu topraklarda Filistinlilerin de yaşama hakkı olduğunu kaydetti. Aldığı karardan ötürü yargılanan Mitnick, 30 gün hapis cezasına çarptırıldı. Serbest kaldıktan sonra askerlik hizmetini yerine getirmeyi bir kez daha reddederse cezası katlanacak ve askerlik yapana kadar tekrar edecek.

FİLİSTİNLİLERİN BAĞINI BU TOPRAKLARDAN SİLEMEYİZ

Savunmasında, “Bu topraklarla Filistinlilerin bağının olduğunu etmeliyiz” diyen Mitnick, “Fakat yaşanan onca şiddette rağmen, Filisitinlilerin bağını bu topraklardan silemeyiz. Şiddet bu soruna çözümü getirmez. Politik bir problemin askeri bir çözümü olamaz. Öyleyse ben de gerçek problemi görmeyi reddeden, sadece yası ve acıyı sürdüren bir hükümetin yönetimindeki orduya girmeyi reddediyorum” dedi. “Daha fazla şiddetin güvenlik getireceğini düşünmeyi reddediyorum. İntikam için süren savaşı reddediyorum” sözlerini kullanan genç, “Yozlaşmış çıkarlarla dolu olan yaşadığımız şu dünyada şiddet ve savaş, bu yozlaşmayı artımaktan başka bir şeye yaramıyor” diye yazdı.

TEK YOL DİPLOMASİ

İsrail’in rehineleri diplomatik müzakereler aracılığıyla geri alabileceğini belirten Mitnick, “Askeri operasyonun devam etmesi onların canına mal oluyor. Suç dolu, “Gazze’de masum sivil yok” yalanı yüzünden, beyaz bayrak sallayan İbrani rehineler bile ölüyor” ifadelerini kullandı. İsrail’in savaş suçu işlediğini de değinen Mitnick, “Çitin yanlış tarafında doğan, masum olduğu için öldürülen ve araştırılmayan kaç dosya olduğunu tahmin bile edemiyorum. İnsanların “Hamas’la müzakere yok” sözüne katılmıyorum. Ölümün ve yıkımın önüne geçebilmek için tek yol diplomasi, politik çaba ve politika değişikliğinden geçiyor” sözlerini kullandı.

SAVAŞ BİZİ KORUMUYOR

İsrail ordusunun kendilerine kan ve kederden başka bir şey vermedğini yazan Mitnick, “Ordunun senelerdir tercih etttiği ve etmeye devam ettiği şiddet eylemleri bizi korumuyor. Sonsuz bir şiddet döngüsündeyiz. Ordu eylemleri ile daha fazla kandan başka bir şey getirmiyor” dedi. Ordunun barışı istihdam için savaşmadığını belirten genç, “Barışı sağlamak için oraya gönderilmiyoruz. İntikam için gönderiliyoruz. Bu karara savaş başlamadan önce varmıştım. Ancak savaş başladıktan sonra kararımdan daha da emin oldum” diye yazdı.







