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Dünya İsrail polisi tarafından şehit edilen Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı
ORTADOĞU

İsrail polisi tarafından şehit edilen Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerlerince dün akşam saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da silahla vurularak öldürülen 16 yaşındaki Filistinli Said Avde, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Haber Merkezi AA
İsrail polisi tarafından şehit edilen Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı
Filistin bayrakları taşıyan binlerce kişinin katıldığı törende tekbirler yükselirken, İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Avde için Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Odala beldesinde cenaze töreni düzenlendi. Filistin bayrakları taşıyan binlerce kişinin katıldığı törende tekbirler yükselirken, İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Nablus’ta bulunan En-Necah Üniversitesi’ndeki Adli Tıp morgundan alınan Filistinli çocuğun naaşı, belde camisinde kılınan cenaze namazının ardından son kez evinin önüne getirildi.

Avde’nin cenazesi binlerce Filistinlinin omuzunda tekbir ve sloganlarla belde mezarlığında toprağa verildi.

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Dünya Çocukları Koruma Hareketinden kınama

Dünya Çocukları Koruma Hareketinin Filistin Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, Avde’nin İsrail güçlerince öldürülmesi kınandı.

Açıklamada, Avde’nin Odala beldesine baskın düzenleyen İsrail askerlerince, olaylara karışmamasına rağmen gerçek mermiyle hedef alındığına dikkat çekildi.

  • 16 yaşındaki Filistinlinin, askerler için herhangi bir tehdit oluşturmadığına vurgu yapılan açıklamada, Avde’nin bu yılın başından bu yana İsrail askerlerince şehit edilen 2’nci Filistinli çocuk olduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

Filistinli 16 yaşındaki Said Avde, İsrail güçlerinin dün akşam Nablus’a bağlı Odala beldesine düzenlediği baskın sırasında İsrail askerlerinin gerçek mermisiyle şehit olmuştu.

İsrail güçleri 2020 yılında işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi’nde de 9 Filistinli çocuğu şehit etmişti.

İsrail ordusu, 2 Mayıs’ta Nablus yakınlarındaki Zaatara askeri kontrol noktası çevresinde Yahudi yerleşimcilere düzenlenen silahlı saldırının ardından failleri bulmak amacıyla Batı Şeria’daki baskın ve gözaltı dalgasını şiddetlendirmişti.

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Doğu Kudüs'te insanlık dışı görüntüler: İşgalci İsrail güçleri yine Filistinlilere saldırdı
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Filistinliler, İsrail yönetiminin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı aileleri evlerinden zorla çıkarma planını protesto etti.
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Şeyh Cerrah'taki gösteriye, evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan aile üyelerinin yanı sıra çok sayıda Filistinli katıldı.
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Bölgede gerginliğin artması üzerine İsrail polisi göstericilerin üzerine toplumsal olaylara müdahale aracından tazyikli su sıktı.
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Grubun dağılmaması üzerine ses bombaları ve atlı birliklerle göstericilere müdahale eden polisler, bazı Filistinlileri darp etti; biri sağlık çalışanı olmak üzere bazılarını da gözaltına aldı.
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Filistin Kızılay’ından yapılan yazılı açıklamada ise müdahale sonucu 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
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Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.
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Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.
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Karara göre, bu ailelerden 4'ünün ocakta evlerini boşaltmaları gerekiyordu.
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Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.
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İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.
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Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti.
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Doğu Kudüs'te insanlık dışı görüntüler: İşgalci İsrail güçleri yine Filistinlilere saldırdı
İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesinde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan ailelere destek gösterisine müdahale ederek 4 kişiyi yaraladı, bazı Filistinlileri de gözaltına aldı.


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