İsrail polisi Tvnet ekibini engelledi

İsrail, Filistin’deki alçak saldırılarını haber yapmak için bölgeye giden basın mensuplarına da zulmetmeye devam ediyor. Saldırıların ilk gününden beri bölgedeki gelişmeleri aktaran Tvnet ekibi de işgalci İsrail polisinin saldırısına uğradı. Tvnet muhabiri Yunus Şahbenderoğlu ve kameraman Harun Çiçek, Askalan’da çekim yaparken yoldan geçen polis arabası sert bir şekilde durdu. İsrail polisi, kamerayı ve muhabirin cep telefonunu aracın bagajına fırlattı. Ve Tvnet ekibini bölgeden uzaklaşana kadar araçla takip etti. O anlar kameraya anbean yansıdı.