|
Dünya

İsrail polisinden Mescid-i Aksa çevresinde Filistinlilere müdahale

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilim yüksek. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın çevresinde cuma namazı kılmak isteyenlere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

13:39 - 26/01/2024 Cuma
Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını burada kılmak isteyen Filistinli gençleri engelledi.


İsrail polisi, göz yaşartıcı gaz ve TOMA'dan sıkılan pis kokulu sularla müdahale etti. İsrail polisi olayları görüntüleyen gazetecilere de müdahale ediyor.


Filistinli adamİsrail polisine "Mescidi Aksa, Kudüs bizim" diye tepki gösterdi. Filistinli kişi, gazetecilere "Siz olduğunuz için şu an bana bir şey yapmıyorlar siz olmasaydınız bana müdahale edeceklerdi" diye tepkisini sürdürdü...

#Kudüs
#Filistin
#Cuma Namazı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Naci Görür'den Malatya depremi yorumu: Enerji transferi oldu!