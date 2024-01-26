İsrail polisinden Mescid-i Aksa çevresinde Filistinlilere müdahale

Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını burada kılmak isteyen Filistinli gençleri engelledi.

İsrail polisi, göz yaşartıcı gaz ve TOMA'dan sıkılan pis kokulu sularla müdahale etti. İsrail polisi olayları görüntüleyen gazetecilere de müdahale ediyor.

Filistinli adamİsrail polisine "Mescidi Aksa, Kudüs bizim" diye tepki gösterdi. Filistinli kişi, gazetecilere "Siz olduğunuz için şu an bana bir şey yapmıyorlar siz olmasaydınız bana müdahale edeceklerdi" diye tepkisini sürdürdü...