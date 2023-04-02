İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın: İşgalciler itikaftaki Filistinlileri hedef aldı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi elektrikleri keserek Kıble Mescidi'nde itikafta olan Filistinlileri dışarı çıkmaya zorladı.

İsrail polisi, 26 Mart'ta da Mescid-i Aksa'ya girmiş, Kıble Mescidi'nde namaz kılan ve itikafta olan Filistinlileri güç kullanarak dışarı çıkarmış ve itikaftakilerden 2 kişiyi gözaltına almıştı.