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Dünya

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın: İşgalciler itikaftaki Filistinlileri hedef aldı

İşgalci İsrail'in taşkınlıkları ramazan ayında da devam ediyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği, elektrikleri keserek Kıble Mescidi'nde itikafta olan Filistinlileri dışarı çıkmaya zorladığı bildirildi.

03:51 . 2/04/2023 Pazar
AA
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. (Arşiv)

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. (Arşiv)

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi elektrikleri keserek Kıble Mescidi'nde itikafta olan Filistinlileri dışarı çıkmaya zorladı.

Filistinliler ise mescidin kapılarını kapatarak İsrail polisine engel olmaya çalıştı.

İsrail güçleri ve fanatik Yahudi yerleşimciler, sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Filistinlileri kışkırtmaya çalışıyor.

İsrail polisi, 26 Mart'ta da Mescid-i Aksa'ya girmiş, Kıble Mescidi'nde namaz kılan ve itikafta olan Filistinlileri güç kullanarak dışarı çıkarmış ve itikaftakilerden 2 kişiyi gözaltına almıştı.

#Filistin
#israil
#İtikaf
#Mescid-i Aksa
1 saat önce
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