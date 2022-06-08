Dünya İsrail polisinin işgal altındaki Batı Şeriada aracını durdurduğu bir Filistinli polisin tüfeğini kaparak kaçtı
ORTADOĞU

İsrail polisinin işgal altındaki Batı Şeria'da aracını durdurduğu bir Filistinli polisin tüfeğini kaparak kaçtı

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistinli şüpheli, El-Halil kentinin güneyindeki bir kontrol noktasında arama için durduruldu. Filistinli, aracından inmeden tüfekli iki polis kimlik kontrolü yapmak için araca yaklaştı. Bu sırada sürücü, polislerden birinin M16 tipi tüfeğini kaparak aracını sürmeye başladı ve silah vücudundan ayrılana kadar polisi sürükledi.

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Haber Merkezi AA
İsrail polisinin işgal altındaki Batı Şeriada aracını durdurduğu bir Filistinli polisin tüfeğini kaparak kaçtı
Arşiv.

Olayla ilgili yapılan açıklamada, şüpheliyi yakalamak için çok sayıda polis ve ordu gücünün olay yerine sevk edildiği kaydedildi.

Sürücü Filistin güvenlik güçlerine teslim oldu

Filistinli güvenlik kaynakları, söz konusu kişinin ele geçirdiği silahla birlikte Filistin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Silahın İsrail güvenlik güçlerine iade edileceği aktarılan açıklamada, Filistinli şahsın durumunun ne olacağına dair bilgi verilmedi.

Sosyal medya platformlarında yayılan güvenlik kamerası kayıtlarında da, arabasıyla kontrol noktasından kaçan Filistinli sürücünün İsrail polisinin silahını çekerek onu yere düşürdüğü ve peşinden sürüklediği görüldü.

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