İsrail polisinin işgal altındaki Batı Şeria'da aracını durdurduğu bir Filistinli polisin tüfeğini kaparak kaçtı İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistinli şüpheli, El-Halil kentinin güneyindeki bir kontrol noktasında arama için durduruldu. Filistinli, aracından inmeden tüfekli iki polis kimlik kontrolü yapmak için araca yaklaştı. Bu sırada sürücü, polislerden birinin M16 tipi tüfeğini kaparak aracını sürmeye başladı ve silah vücudundan ayrılana kadar polisi sürükledi.

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