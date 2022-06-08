İsrail polisinin işgal altındaki Batı Şeria'da aracını durdurduğu bir Filistinli polisin tüfeğini kaparak kaçtı

Olayla ilgili yapılan açıklamada, şüpheliyi yakalamak için çok sayıda polis ve ordu gücünün olay yerine sevk edildiği kaydedildi.
Sürücü Filistin güvenlik güçlerine teslim oldu
Filistinli güvenlik kaynakları, söz konusu kişinin ele geçirdiği silahla birlikte Filistin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Silahın İsrail güvenlik güçlerine iade edileceği aktarılan açıklamada, Filistinli şahsın durumunun ne olacağına dair bilgi verilmedi.
Sosyal medya platformlarında yayılan güvenlik kamerası kayıtlarında da, arabasıyla kontrol noktasından kaçan Filistinli sürücünün İsrail polisinin silahını çekerek onu yere düşürdüğü ve peşinden sürüklediği görüldü.