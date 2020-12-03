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Dünya İşgalci İsrail askerlerinin başından vurduğu çocuk gözünü kaybetti Soruşturma kapatıldı
ORTADOĞU

İsrail saldırıları: İsrail askerlerinin saldırısı sonucu 9 yaşındaki Filistin çocuk gözünü kaybetti

İşgalci İsrail askerlerinin başından vurduğu çocuk gözünü kaybetti: Soruşturma kapatıldı

İsrail'in akılalmaz canavarlığı devam ediyor. İşgal altındaki Kudüs'te şubat ayında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuğun gözünü kaybettiği olayla ilgili soruşturma kapatıldı. İşgalci askerler 15 Şubat'ta İseviyye mahallesine baskın düzenlemiş, Filistinliler de baskına tepki göstermişti. Bu sırada 9 yaşındaki Malik İsa İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralanmış ve sol gözünü kaybetmişti.

Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail'in başından vurduğu 9 yaşındaki Malik İsa.
İşgalci İsrail'in başından vurduğu 9 yaşındaki Malik İsa.

İsrail merkezli Walla internet sitesinin haberine göre, İsrail Adalet Bakanlığına bağlı soruşturma birimi, Kudüs'ün İseviyye mahallesinden 9 yaşındaki Malik İsa'nın dosyasını kapattı.

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Askerlerle ilgili suç duyurusu yapılmayacak

  • Haberde, İseviyye mahallesinde yaşanan olayla ilgili hiçbir asker aleyhinde suç duyurusunda bulunulmayacağı kaydedildi. Filistinli çocuğun ailesi ise soruşturmanın kapatılması kararına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail canavarlığı
DÜNYA
İsrail canavarlığı

İşgalci askerler 9 yaşındaki çocuğu başından vurdu

İsrail askerleri, 15 Şubat'ta İseviyye mahallesine baskın düzenlemiş, Filistinliler de baskına tepki göstermişti. Bu sırada 9 yaşındaki Malik İsa İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralanmış ve sol gözünü kaybetmişti.

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İşgalci İsrail askerleri ambulanstaki yaralı Filistinli gence böyle saldırdı
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İşgalci İsrail askerleri ambulanstaki yaralı Filistinli gence böyle saldırdı
İşgalci İsrail askerleri, Ürdün Vadisi'ndeki yerleşim yerlerini ve İsrail uygulamalarını protesto eden göstericilere müdahalesi sonucu 24 kişi yaralandı. Askerlerin ambulansta tedavi altındaki yaralı Filistinliye müdahale ettiği anlar ise kameralara yansıdı.


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