İşgalci İsrail askerlerinin başından vurduğu çocuk gözünü kaybetti: Soruşturma kapatıldı

İsrail merkezli Walla internet sitesinin haberine göre, İsrail Adalet Bakanlığına bağlı soruşturma birimi, Kudüs'ün İseviyye mahallesinden 9 yaşındaki Malik İsa'nın dosyasını kapattı.
Askerlerle ilgili suç duyurusu yapılmayacak
- Haberde, İseviyye mahallesinde yaşanan olayla ilgili hiçbir asker aleyhinde suç duyurusunda bulunulmayacağı kaydedildi. Filistinli çocuğun ailesi ise soruşturmanın kapatılması kararına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
İşgalci askerler 9 yaşındaki çocuğu başından vurdu
İsrail askerleri, 15 Şubat'ta İseviyye mahallesine baskın düzenlemiş, Filistinliler de baskına tepki göstermişti. Bu sırada 9 yaşındaki Malik İsa İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralanmış ve sol gözünü kaybetmişti.