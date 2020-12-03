İsrail saldırıları: İsrail askerlerinin saldırısı sonucu 9 yaşındaki Filistin çocuk gözünü kaybetti İşgalci İsrail askerlerinin başından vurduğu çocuk gözünü kaybetti: Soruşturma kapatıldı İsrail'in akılalmaz canavarlığı devam ediyor. İşgal altındaki Kudüs'te şubat ayında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuğun gözünü kaybettiği olayla ilgili soruşturma kapatıldı. İşgalci askerler 15 Şubat'ta İseviyye mahallesine baskın düzenlemiş, Filistinliler de baskına tepki göstermişti. Bu sırada 9 yaşındaki Malik İsa İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralanmış ve sol gözünü kaybetmişti.

Haber Merkezi 03 Aralık 2020, 18:05 Son Güncelleme: 03 Aralık 2020, 18:19 AA