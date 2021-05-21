İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 248'e yükseldi

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Üç il için kuvvetli sağanak uyarısı

Kastamonu, Sinop ve Çorum için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.