Dünya İsrail saldırılarında Gazzede hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 248e yükseldi
ORTADOĞU

İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 248'e yükseldi

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırıları nedeniyle yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 248'e ulaştı.

Haber Merkezi AA
İsrail saldırılarında Gazzede hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 248e yükseldi
İsrail güçleri Gazze'yi vurdu.

Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasında varılan ateşkes ile 02:00'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonlanmasının ardından Gazze'de sivil savunma ve sağlık ekiplerinin arama kurtarma faaliyetleri hız kazandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bölgeye düzenlediği 11 günlük saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 248'e yükseldiği belirtildi.

Hayatını kaybedenlerden 66'sının çocuk, 39'unun kadın olduğu, yaralı sayısının da 1948'e ulaştığı ifade edildi.

Ne olmuştu?

  • İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.
  • Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
  • İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.
  • Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.
  • ABD yönetiminden gelen baskıların ardından İsrail tarafı geri adım atarak Hamas ile ateşkese varmıştı.

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