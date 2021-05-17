İsrail saldırısında anne ve babasını kaybeden Filistinli Attar kardeşler dünyaya seslendi: Biz çocuğuz

İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle hava saldırılarında evsiz kalan yüzlerce Filistinli aile, bölgede kurulan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) okullarına yerleşti. UNRWA okullundaki Filistinli aileler yaşadıklarını anlattı.

İsrail'in Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Lahia kasabasına yaptığı saldırıda evini, anne ve babasını kaybeden Al-Attar, 9 kardeşiyle birlikte UNRWA okulunda yaşama tutunmaya çalıştığını ifade etti.

DHA

"BİZLER ÇOCUĞUZ ROKET VE ÖLÜMDEN KORKUYORUZ"

“İsrail bombardımanından korktuğumuz için okullara yerleştirildik. Bu yüzden savaş ve ölümden kaçmak için okullara geldik" diyen Al-Attar "Buradaki durum iyi değil, çünkü banyo yok, yer kirli ve ne yiyeceğimiz ne de içecek suyumuz var. Buraya yalnız gelen 10 çocuğuz ve yanımızda sadece bazı eşyalar getirdik. Dünyaya sesleniyoruz. Artık birileri harekete geçsin. Çünkü biz çocuğuz ve bombalamalardan, roketten ve ölümden korkuyoruz" dedi.

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DHA

"KIYAFETLERİMİZ BİLE BİZE AİT DEĞİL"

Saleema el-Attar ise İsrail bombadırmanına uykuda yakalandıklarını ifade ederek, “Evimizdeydik, bombalamanın yoğunluğundan dolayı pencereler başımıza çarpıyordu, bu yüzden yanımıza hiçbir şey almadan kaçtık. İsrailliler evlerimizi yıktığı için okullara başvurduk. Yanımıza hiçbir şey almadık. Kıyafetlerimiz bile bize ait değil. Çıplak ayakla ölümden kaçtık” dedi. UNRWA yetkilileri ise, Filistin-İsrail arasında devam eden çatışmalar sırasında yerlerinden edilmiş insanlara okullarını açtıklarını söyledi.

DHA

OYNAT 00:43 İşgalci İsrail gece yarısı Gazze'nin birçok noktasına bomba yağdırdı İsrail, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılar düzenledi. İsrail ordusuna ait savaş uçakları, gece saatlerinde Gazze'nin güney, batı ve kuzey bölgelerinde çok sayıda noktayı bombaladı.



İsrail savaş uçakları, Filistin direniş güçlerine ait bazı noktaları, tarım arazilerini, caddeleri ve altyapıyı hedef alırken, saldırılar neticesinde Gazze'nin güney ve batısında bazı emniyet merkezleri de yıkıldı. Saldırıların bazı bina ve evlerin yanı sıra cadde ve sokaklarda büyük hasara yol açtığı, hedef alınan noktalara yakın bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığı ve kanalizasyon, su ve elektrik şebekelerinin zarar gördüğü belirtildi.



Öte yandan denizde konuşlanan İsrail savaş gemilerinin, Gazze sahiline doğru ateş açtığı kaydedildi. Saldırılar neticesinde Deyr el-Belah ile Gazze'de 2 evin yıkıldığı bilgisi paylaşıldı.



İsrail Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi. BiP'te paylaş

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