İsrail saldırısını İran’daki casuslar mı organize etti?

İsrail'in geçtiğimiz haftalarda Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğu ve başbakanlık konutuna düzenlediği hava saldırısında, Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından iki generalin de aralarında bulunduğu 7 askeri personel hayatını kaybetmişti.

İran, misilleme olarak kamikaze İHA'lar ve füzelerle 'sözde' bir saldırı düzenlerken, İsrail Hava Kuvvetlerinin muhtemel bir saldırı için hazırlıklarını tamamladığı belirtilmişti.





Bu gelişmelerin ardından İsrail, sabah saatlerinde İran'a misilleme saldırısı başlattığını duyurdu. İran'ın İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda yerel saatle 04.00'da patlama sesi duyuldu. İsfahan Havalimanı ve İran ordusuna ait Şikari 8'inci Ana Jet Hava Üssü'ne yönelik bir dizi insansız hava araçları ile saldırı düzenlendi.





Güvenlik kaynakları saldırının ardından İran Ulusal Güvenlik Konseyinin acil toplantı yaptığını kaydetti. Ayrıca İran savunma sisteminin aktif hale getirildiği ve uçan bazı objeleri vurduğu iddia edildi.





İran devlet televizyonunun haberinde, "Haber kaynakları, İsfahan eyaletinde nispeten şiddetli patlama sesi duyulduğunu bildiriyor. Bu sesin kaynağının ne olduğu henüz açıklanmadı." ifadelerine yer verildi.





İran basını İsfahan'daki patlamaları "3 mini İHA" ile açıkladı

İran'ın İsfahan ve Tebriz şehirlerinde duyulan patlama sesleri sonrası İran medyası seslerin hava savunma sisteminin devreye girmesi ve 3 mini insansız hava aracının (İHA) imha edilmesi nedeniyle duyulduğunu yazdı.





İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen yarı resmi Fars Haber Ajansı, İran'ın orta kesiminde yer alan, aynı zamanda nükleer tesise de ev sahipliği yapan İsfahan şehrindeki 8. Ana Jet Üssü yakınlarında patlama sesi duyulduğunu bildirdi.





İran devlet televizyonu da İsfahan'da çok sayıda insansız hava aracının hava savunma sistemi tarafından vurulduğu haberini geçti.





Yarı resmi Mehr Haber Ajansı ise yerel saatle 04.00 dolaylarında İsfahan 8. Ana Jet Üssü civarında 3 mini İHA'nın alçak irtifa hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini aktardı.





İran resmi ajansı IRNA da haberinde, ülkenin bir çok yerinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini, Tebriz'in kuzey batı bölgesinde hava savunma sisteminin şüpheli bir hedefi tespiti sonucu ateşlendiğini duyurdu.





Sabaha karşı bazı bölgelerde tespit edilen şüpheli hava cisimleri sonucu alçak irtifa hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtilen haberde, ülkenin hiçbir yerinde büyük çaplı patlama olmadığı, uzun ve orta menzilli hava savunma sisteminin devreye alınmadığı aktarıldı.





Sosyal medyada İsfahan'daki nükleer santralde patlama olduğu ve hasar oluştuğu yönündeki paylaşımlara ilişkin de İsfahan'daki kritik tesisler ve nükleer merkezlerde durumun güvenli olduğu, herhangi olumsuz bir durum yaşanmadığı ifade edildi.





Devlet televizyonu güvenilir olduğunu belirttiği kaynaklarına dayandırarak İsfahan'daki nükleer tesisin saldırıya uğramadığını aktarırken yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da kentte herhangi bir füze saldırısı yaşanmadığını küçük dronların vurulmuş olabileceğini bildirdi.





İsfahan'daki 8. Ana Jet Üssü'nde yaşanan olayla ilgili Ordudan yapılan açıklamada, “İsfahan'da duyulan patlama seslerinin hepsi hava savunma sistemine ait olup şehirde hiçbir patlama ve hasar olayı yaşanmamıştır.” ifadelerine yer verildi.





Uçuşlar 2 saat içinde normale döndü

IRNA, İran Yol ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Hava Limanları ve Havacılık Şirketine dayandırdığı haberinde, Tahran, İsfahan ve Şiraz ile ülkenin batı, kuzeybatı ve güneybatı bölgelerindeki tüm uçuşların askıya alındığı duyurdu.

Uçuşların iptal edilmediği belirtilen açıklamada, yolcuların havalimanlarına gitmeden önce uçuşlarını kontrol etmesi gerektiği belirtildi.

Bu açıklamanın üstünden yaklaşık 2 saat geçmesinden sonra da uçuşların yeninde başladığı, saat 10.30 Tahran-Tiflis uçuşu için biniş kartlarının verilmeye başlandığı kaydedildi.

Tahran ve İsfahan havaalanlarında uçuşların durdurulması nedeniyle Ankara Esenboğa Havaalanı'na yönlendirilen Homa Hava Yollarına ait Roma-Tahran uçağının da yeniden Tahran'a yöneldiği kısa süre sonra inişe geçeceği aktarıldı.

Diğer yandan bazı sosyal medya kullanıcıları hadisenin İran lideri Ali Hamaney'in doğum gününde meydana geldiğine dikkati çekti.





ABD medyası: İsrail füzelerle saldırdı

Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde, İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediğini bildirdi.

İlk olarak Amerikan ABC News kanalının ABD'li bir yetkiliye dayandırarak verdiği İsrail'in İran'a yönelik saldırı haberi, daha sonra CBS News ve CNN tarafından da takipçilerine aktarıldı.

Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre İsrail, yerel saatle cuma sabahı erken saatlerde İran'a yönelik bir karşı saldırı düzenledi.

ABC News, İsrail'in aynı zamanda Suriye ve Irak'ta da bazı bölgeleri vurduğu yönündeki iddiaların doğrulanmadığını kaydetti.

CNN'e konuşan ABD'li yetkili ise Biden yönetiminin İsrail'in "İran'a yönelik bu karşı saldırısına yeşil ışık yakmadığını" ve ABD'nin bölgede kapsamlı bir çatışma istemediğini vurguladı.





İsrail saldırıyı doğruladı

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinde yer alan ve İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, "İsrail ordusunun İran'a yönelik bir saldırı düzenlediğini doğruladığı" iddia edildi.

NYT gazetesinde yer alan haberde, İsrail'in İran'a yönelik son saldırısına ilişkin adı açıklanmayan İsrailli iki savunma yetkilisinin açıklamasına yer verildi.

Habere göre İsrailli yetkililer, yerel saatle cuma sabahı erken saatlerde "İsrail ordusunun İran'a yönelik bir saldırı düzenlediğini" doğruladı.

Tel Aviv'den ve Washington'dan henüz saldırıya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, Amerikan medyasına açıklama yapan bazı ABD'li yetkililer, İsrail'in İran'a yönelik bir "karşı saldırı" düzenlediğini ve bu saldırıyı önceden Amerikalı yetkililere haber verdiklerini bildirmişti.





CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan bir ABD'li yetkili, İsrail'in saldırıdan önce, "İran'a yönelik sınırlı bir karşı saldırı düzenleyeceğini" perşembe günü haber verdiğini ve ABD'nin bu saldırıyı "desteklemediğini" kaydetmişti. Ayrıca yetkili, söz konusu saldırıda vurulan bölgenin nükleer bir tesis olmadığını da sözlerine eklemişti.





İran: Füze saldırısı olmadı

İranlı yetkililere dayandırılan haberlerde ise İran'a füze bir saldırısı olmadığı belirtildi. Saldırının İHA'larla gerçekleştirildiği belirtildi. İranlı yetkililer, "İsfahan'da duyulan patlama İran'ın hava savunma sisteminin aktivasyonu sonucu gerçekleşti." ifadelerini kullandı.





İsrail saldırıdan önce ABD'ye haber verdi

Yetkili, İsrail'in saldırıdan önce, "İran'a yönelik sınırlı bir karşı saldırı düzenleyeceğini" perşembe günü haber verdiğini ve ABD'nin bu saldırıyı "desteklemediğini" kaydetti.

Ayrıca yetkili, söz konusu saldırıda vurulan bölgenin nükleer bir tesis olmadığını da sözlerine ekledi.





Saldırıyı İran'daki casuslar mı yaptı?

Öte yandan İran Uzay Kurumu Sözcüsü Hüseyin Dalirian, yaptığı açıklama çarpıcı bir detaya yer verdi. Dalirian, İran'a yapılan saldırıda kullanılan İHA'ların kısa menzilli olduğunu belirterek, bu İHA'ların İran içerisinden havalanmış olabileceğini aktardı.











