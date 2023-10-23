İsrail savaş uçakları gece boyu Gazze'ye bomba yağdırdı

Hava saldırıları sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı. Bombardıman sonucu yıkılan evlerin enkazından henüz çıkartılamamış çok sayıda kişinin sivil savunma ekipleri tarafından oldukça kısıtlı imkanlarla kurtarılması için çalışma yürütülüyor.