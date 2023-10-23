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Dünya

İsrail savaş uçakları gece boyu Gazze'ye bomba yağdırdı

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladı. Saldırıda, Cibaliye Kampı'ndaki Şüheda ailesine ait ev yerle bir edilirken, çevresindeki evler de yıkıldı.

07:09 . 23/10/2023 Pazartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, savaş uçakları tarafından fırlatılan füze saldırısının ardından Gazze'nin kuzeydoğusundaki bölgelerden yoğun alev ve duman yükseldi.


Saldırıda, Cibaliye Kampı'ndaki Şüheda ailesine ait ev yerle bir edilirken, çevresindeki evler de yıkıldı.


Hava saldırıları sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı. Bombardıman sonucu yıkılan evlerin enkazından henüz çıkartılamamış çok sayıda kişinin sivil savunma ekipleri tarafından oldukça kısıtlı imkanlarla kurtarılması için çalışma yürütülüyor.

Öte yandan, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi çevresini hedef aldı.


Şifa Hastanesinin, içinde en çok yaralı barındıran tıp merkezi olduğu biliniyor.




#bombardıman
#Filistin
#gazze
#israil
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