İsrail sınırında 'güvenlik olayı': İki asker çıkan çatışmada öldürüldü

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah, Paran Bölge Tümeni bölgesinde güvenlik olayı yaşandı. Sınırın yakınında açılan ateş sonucu biri erkek biri kadın 2 İsrail askeri öldürüldü" ifadelerine yer verildi.