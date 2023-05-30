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Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu: Türkiye-İsrail ilişkileri ele alındı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundan zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti. İkilinin görüşmesinde Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konuların değerlendirildiği bildirildi.

00:14 . 30/05/2023 Salı
AA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim tebriğinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim tebriğinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Netanyahu görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da değerlendirildi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Binyamin Netanyahu
#Seçim
#Zafer
#Tebrik
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