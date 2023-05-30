Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu: Türkiye-İsrail ilişkileri ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yabancı liderlerden seçim tebriği gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan son isim ise Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi oldu. Sisi görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Öte yandan iki liderin karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldığı bildirildi.