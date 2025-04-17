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İsrail sivillerin sığındığı BM okulunu bombaladı: Altı kişi hayatını kaybetti

İsrail sivillerin sığındığı BM okulunu bombaladı: Altı kişi hayatını kaybetti

14:1917/04/2025, Perşembe
AA
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Can kaybı 51 bin 65'e yaralıların sayısı 116 bin 505'e yükseldi.
Can kaybı 51 bin 65'e yaralıların sayısı 116 bin 505'e yükseldi.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren ve yerinden edilen Filistinlilerin barındığı okulu bombalaması sonucu en az 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı El-Eyyubiyye Okulu'nu bombaladı.

İsrail'in saldırısında en az 6 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulları ve çadırları sık sık hedef alıyor.

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.

İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani felakete neden oldu.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail güçlerinin saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1691 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 464 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 65'e yaralıların sayısı 116 bin 505'e yükseldi.



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