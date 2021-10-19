İsrail Suriye’de suikast politikasına  geçti

Esed rejimi güçlerine sık sık hava saldırıları düzenleyen İsrail’in, şimdi de İran’ın Suriye’deki mevcudiyetine yardımcı olan isimleri hedefe koyan suikast politikasını devreye soktuğu iddia edildi.

Suriye devlet haber ajansı, eski bir Dürzi milletvekili olan Midhat Salih’in, İsrail sınırındaki Golan Tepeleri yakınlarında bir keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldüğünü duyurdu. Suikastın ardından İsrail medyasının, Salih’in İsrail’e karşı İran ordusuna yardım ettiğini açıklaması da bu iddiayı güçlendirdi.

İsrail ordusu ise konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti. Daha önce İsrail, Suriye’de kalıcı bir İran askerî varlığına müsaade etmeyeceğini söylemiş ve son yıllarda İran’ın silah sevkiyatları ile Suriye’deki askerî hedeflere yönelik çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirmişti.

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