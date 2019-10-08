İsrail'den TİKA'ya karşı yeni hamle: Diplomatik statüler ve çalışma izinleri iptal edilecek.

İsrail Savunma Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) Filistin’deki faaliyetlerini kısıtlamaya hazırlanıyor. Yisrael Hayom gazetesinin haberine göre İsrail Kudüs'te Türk faaliyetlerini ve izlerini silmek için harekete geçti.

Çalışma izinleri iptal edilecek

Gazetenin haberine göre israil, Kudüs'te görev yapan ve Türkçe eğitim veren öğretmenlerin çalışma izinleri ile TİKA'nın Kudüs şefinin diplomatik statüsünü iptal edecek.

İlk hamle değil

İsrail daha önce de TİKA'yı hedef almış, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Filistin’deki ofislerinde İslami direniş hareketi Hamas’ın üyelerini barındırdığı, desteklediği ve harekete maddi kaynak sağladığı iddiasıyla TİKA’ya bazı kısıtlamalar ve yaptırımlar getirmesi planlanan bir taslak rapor hazırlamıştı.



