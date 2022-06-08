Dünya İsrail yine hüsrana uğradı ABye yeterli delil sunamadı
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İsrail yine hüsrana uğradı: AB'ye yeterli delil sunamadı

İsrail yönetimi, Filistin sivil toplum kuruluşlarını terör örgütü listesine aldı. Avrupa Birliğine gerekli ve yeterli delil sunamayan İsrail yönetimini, AB dikkate almadı. Bunun üzerine AB'nin konuya ilişkin soruşturma başlatmayacağı bildirildi. İşte detaylar...

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Haber Merkezi AA
İsrail yine hüsrana uğradı: ABye yeterli delil sunamadı
Arşiv.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Avrupalı diplomatlar, AB Komisyonu Yolsuzlukla Mücadele Bürosu'nun, İsrail'in terör örgütü kabul ettiği Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne finansman sağladığı gerekçesiyle Ekim 2021'de terör örgütü listesine aldığı 6 Filistinli STK hakkında soruşturma açmayacağını belirtti.

İkna edici bulmadılar

  • Avrupalı diplomatlar, İsrail'in diplomatik ve istihbarat kaynaklarından toparladığı materyalleri kendilerine sunduğunu ancak "bunları ikna edici bulmadıklarını" aktardı.
  • Haberde, Avrupa ülkelerinin henüz konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındığını, AB'nin bu konudaki son kararını bekledikleri belirtildi.
  • İsrail Adalet Bakanlığı, Zamir Esirleri Koruma Kurumu, İnsan Hakları İçin Hukuk El-Hak, Bisan Araştırma ve Kalkınma Merkezi, Samidun Filistinli Esirleri Savunma Şebekesi, Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliği ve Uluslararası Çocuk Haklarını Savunma Hareketinin Filistin Şubesini, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne finansman sağladığı gerekçesiyle terör örgütü ilan etmişti.

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