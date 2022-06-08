İsrail yine hüsrana uğradı: AB'ye yeterli delil sunamadı İsrail yönetimi, Filistin sivil toplum kuruluşlarını terör örgütü listesine aldı. Avrupa Birliğine gerekli ve yeterli delil sunamayan İsrail yönetimini, AB dikkate almadı. Bunun üzerine AB'nin konuya ilişkin soruşturma başlatmayacağı bildirildi. İşte detaylar...

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