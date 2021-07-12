Dünya İsrail zulmü dinmiyor Yaralı Filistinli genç Facebooktan yaptığı canlı yayınla yardım istedi
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İsrail zulmü dinmiyor: Yaralı Filistinli genç Facebook'tan yaptığı canlı yayınla yardım istedi

İşgal İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 21 yaşındaki Filistinli Eyhem el-Amir'i yaraladı. Genç adam Facebook'tan canlı yayın yaparak yardım çağrısı yaptı. Yeri tespit edilen Eyhem el-Amir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber Merkezi AA
İsrail zulmü dinmiyor: Yaralı Filistinli genç Facebooktan yaptığı canlı yayınla yardım istedi
Filistinli gencin acılar içinde kıvrandığı anlar canlı yayına an be an yansıdı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen işgalci İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına almaya ve zulmetmeye devam ediyor.

İsrail zulmünün son örneğini ise Filistin genç Eyhem el-Amir'in Facebook'tan yaptığı canlı yayın gözler önüne serdi.

Filistinli genç Eyhem el-Amir, canlı yayında, kanlar içinde görülüyor ve kurtarılması için çağrıda bulunuyor.

ÖNCE AİLESİNİ ARADI

Yaralı gencin babası Muhammed el-Amir, yaptığı açıklamada, oğlunun yaralandıktan sonra kendisine ve annesine telefon açarak ambulans gönderilmesini istediğini ancak kendilerinin oğullarının bulunduğu bölgeyi bilmedikleri için yardım edemediklerini söyledi.

YARIM SAAT SONRA BULUNDU

Baba Amir, oğlunun Facebook üzerinden canlı yayın yapması üzerine yerini belirleyerek yaralanmasından yaklaşık yarım saat sonra ambulansla aynı zamanda olay yerine ulaştıklarını belirtti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Oğlunun ayağından ve elinden yaralandığını kaydeden baba Amir, oğlunun tedavi için Cenin'deki Bin Sina Hastanesi'ne kaldırıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

  • "Mustaribin" olarak bilinen İsrail sivil polisleri bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 6 Filistinli'yi yaralamış, 3 kişiyi de gözaltına almıştı.

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