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Dünya İsrail zulmü sürüyor 16 yaşındaki Filistinli çocuğu şehit ettiler
ORTADOĞU

İsrail zulmü sürüyor: 16 yaşındaki Filistinli çocuğu şehit ettiler

İşgalci İsrail kuvvetleri, Batı Şeria'da yer alan Nablus şehrinde düzenlediği baskında, 16 yaşındaki Filistinli bir çocuğu şehit etti.

Haber Merkezi AA
İsrail zulmü sürüyor: 16 yaşındaki Filistinli çocuğu şehit ettiler
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Filistin Kızılay'ından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerince Nablus’a bağlı Odala beldesinde şehit edilen 16 yaşındaki Filistinli çocuğun naaşının teslim alındığı belirtildi.

Bir genç de yaralı

Açıklamada, beldede çıkan olaylarda ayrıca gerçek mermiyle yaralanan bir Filistinli gencin de hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı da Odala beldesinde bir Filistinlinin şehit olduğunu yaptığı yazılı açıklamayla teyid ederken, şehidin kimliğine ilişkin bir bilgiye ise yer vermedi.

Ne olmuştu?

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail askerleri Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Odala beldesine baskın düzenledi.

Haberde, İsrail askerlerinin karşılık veren Filistinlilere yönelik göz yaşartıcı gaz, plastik ve gerçek mermi kullandığı aktarıldı.

İsrail ordusu, 2 Mayıs’ta Nablus yakınlarındaki Zaatara askeri kontrol noktası çevresinde Yahudi yerleşimcilere düzenlenen silahlı saldırının ardından failleri bulmak amacıyla Batı Şeria’daki baskın ve gözaltı dalgasını şiddetlendirmişti.

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