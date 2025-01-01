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İsrail'de 2024 yılında erkek çocuklara en çok 'Muhammed' ismi verildi

İsrail'de 2024 yılında erkek çocuklara en çok 'Muhammed' ismi verildi

19:481/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İsrail'de erkek çocukları için en çok tercih edilen isim bin 740 bebeğe verilen 'Muhammed' oldu.
İsrail'de erkek çocukları için en çok tercih edilen isim bin 740 bebeğe verilen 'Muhammed' oldu.

İsrail'de demografik yapının tamamı ele alındığında 2024 yılında erkek çocuklara en çok verilen isim 'Muhammed' oldu. Bin 740 çocuğa verilen Muhammed isminin ardından ikinci sırada Yusuf, üçüncü sırada ise Adem geldi. Genel nüfus yapısı baz alındığında kız çocuklarında ise en çok verilen ismin 'Abigail' olduğu belirtildi.

İsrail'de 2024 yılında erkek çocuklara en çok verilen ismin 'Muhammed' olduğu bildirildi.

İsrail medyasında yer alan habere göre, ülkenin genel nüfusu arasında bin 740 erkek çocuğuna '
Muhammed
' ismi verildi.

En çok verilen ikinci isim Yusuf oldu

Bin 201 bebek ile en çok verilen ikinci isim 'Yusuf' olurken; bin 196 bebek ile en yaygın üçüncü isim ise 'Adem' oldu.

Yine genel nüfus baz alındığında kız çocuklarında en çok tercih edilen isim bin 156 bebek ise 'Abigail' oldu.

Bunu sırasıyla bin 15 ile Miriam; 841 bebek ile Tamar oldu.



#İsim
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