İsrail'de 2024 yılında erkek çocuklara en çok 'Muhammed' ismi verildi

İsrail'de 2024 yılında erkek çocuklara en çok verilen ismin 'Muhammed' olduğu bildirildi.

İsrail medyasında yer alan habere göre, ülkenin genel nüfusu arasında bin 740 erkek çocuğuna ' Muhammed ' ismi verildi.

En çok verilen ikinci isim Yusuf oldu

Bin 201 bebek ile en çok verilen ikinci isim 'Yusuf' olurken; bin 196 bebek ile en yaygın üçüncü isim ise 'Adem' oldu.

Yine genel nüfus baz alındığında kız çocuklarında en çok tercih edilen isim bin 156 bebek ise 'Abigail' oldu.

Bunu sırasıyla bin 15 ile Miriam; 841 bebek ile Tamar oldu.







