Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya İsrailde Filistinli gruba silahlı saldırı Bir kişi şehit oldu
ORTADOĞU

İsrail'de Filistinli gruba silahlı saldırı: Bir kişi şehit oldu

Tel Aviv'in güneydoğusundaki Lod kentinde İsrailli silahlı bir kişi Filistinli gruba saldırdı. Saldırganın silahından çıkan kurşunların hedefi olan üç Filistinliden biri ise şehit oldu.

Haber Merkezi AA
İsrailde Filistinli gruba silahlı saldırı: Bir kişi şehit oldu
İsrailli silahlı bir kişinin ateş açması sonucu yaralanan 3 Filistinliden biri şehit oldu.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, açılan ateş sonucu yaralanan 3 kişinden birinin hayatını kaybettiği, hastaneye kaldırılan diğer 2 kişiden birinin durumunun da ağır olduğu belirtildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırı bir İsrailli tarafından gerçekleştirildi.

Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananların ardından İsrail'de Araplara ait birçok yerleşim bölgesinde Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri düzenlenmiş, gösterilere katılan çok sayıda Filistinli de İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Öte yandan İsrail basınında geçen bilgilere göre, Lod kentinde Kudüs'e destek gösterileri sırasında, İsrail polisi 16 Filistinli göstericiyi gözaltına aldı.

Gazze'deki direniş grupları İsrail'e karşı 'Kudüs'ün Kılıcı' adlı operasyonu başlattı
DÜNYA
Gazze'deki direniş grupları İsrail'e karşı 'Kudüs'ün Kılıcı' adlı operasyonu başlattı

New York Post algılarla oynuyor: İsrail'in 20 kişiyi katletmesini Hamas yapmış gibi gösterdi!
DÜNYA
New York Post algılarla oynuyor: İsrail'in 20 kişiyi katletmesini Hamas yapmış gibi gösterdi!

İşgalci İsrail Gazze'ye hava saldırılarına yeniden başladı
DÜNYA
İşgalci İsrail Gazze'ye hava saldırılarına yeniden başladı
Abone Ol Google News
Saldırının boyutugün ağarınca ortaya çıktı

Saldırının boyutu
gün ağarınca ortaya çıktı

​Çok sayıda bina ve yerleşim yeri hasar gördü.
BM müdahale etsin

BM müdahale etsin

​Filistin Başbakanı Iştiyye Birleşmiş Milletlere çağrı yaptı.
Şehit sayısı21e yükseldi

Şehit sayısı
21'e yükseldi

​İsrail Gazze'ye savaş uçaklarıyla saldırdı.
Dursun artık<br>katliam şimdi!

Dursun artık
katliam şimdi!

​Venezuela ve Meksika İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.
İsrail'e karşı<br>Türkiye tek yürek

İsrail'e karşı
Türkiye tek yürek

​Çok sayıda ilde binlerce kişi sokağa indi.
Bir doz bile ziyan olmasın

Bir doz bile ziyan olmasın

​BioNTech aşısı için hastaneler arası insan transferi.

Ankara'nın dev millet bahçesi

Ankara'nın dev millet bahçesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

Filistin Aksa'yı savunuyor biz neredeyiz

Filistin Aksa'yı savunuyor biz neredeyiz

Kahramanca mücadele vererek kutsal mabedi korudular.
New York Post algılarla oynuyor

New York Post algılarla oynuyor

İsrail'in 20 kişiyi katletmesini Hamas yapmış gibi gösterdi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap liderlere görüştü.

Düzeni sağlayın yoksa biz geliriz

Düzeni sağlayın yoksa biz geliriz

​Fransa'da askerden hükumete üçüncü muhtıra.
Tüm zalimler gibi helak olacaksınız

Tüm zalimler gibi helak olacaksınız

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsrail'e sert tepki.
Bunun adı riyakarlıktır

Bunun adı riyakarlıktır

​Erdoğan için imza atarken CHP'ye çalışmış.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.