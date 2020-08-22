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Dünya İsrailde gösteriler devam ediyor Netanyahunun istifasını istediler
ORTADOĞU

İsrail'de gösteriler devam ediyor: Netanyahu'nun istifasını istediler

İsrail'de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifasını istedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

"Siyah Bayraklılar Hareketi" olarak bilinen grubun çağrısı üzerine binlerce kişi, polisin yasağına rağmen Batı Kudüs'teki Chords Köprüsü'nden Başbakanlık konutuna doğru yürüyüşe geçti.

7 kişi gözaltına alındı

Yürüyüş sırasında zaman zaman göstericilerle güvenlik güçleri arasında tansiyon yükselirken kamu düzenini bozdukları ve polise saldırdıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı.

BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var?
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BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var?
İsrail yönetimi ile uzun yıllardır gizli ittifak yürüten Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv'le kapalı kapılar ardında kurduğu ittifakı perde önüne taşıdı. 2010 yılından bu yana aldıkları pozisyonlarla Ortadoğu'yu kana bulayan bu iki ülke, ekonomiden sağlığa, savunmadan dış politikaya kadar her alanda ittifak kuracak. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda Türkiye'nin artan bölgesel etkinliğinden duyduğu rahatsızlık biliniyor. Geçtiğimiz yıl BAE ve Suud Arabistanlı mevkidaşları ile görüşen Mossad Başkanı Yossi Cohen'in 'İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye'den geliyor' sözleri hala hafızalarda. Çatışma Hattı'nın 5. bölümünde İsrail-BAE anlaşmasının perde arkasını anlattık.


Yürüyüşün ardından Başbakanlık konutunun önüne gelen göstericiler, protestolarını sürdürdü.

Gösterinin yapılacağı caddeye çıkan yolları trafiğe kapatan polis, çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Siyah ve kırmızı bayraklar taşıyan göstericilerden bazıları, İsrail Başbakanı'nı kastederek "suç başbakanı" yazılı tişörtler giyerken sık sık "Bibi (Netanyahu) evine dön" sloganı attı.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin yüzde 20’yi geçtiği İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteriler, yaklaşık 3 aydır artarak devam ediyor.

İsrail zulmü bitmiyor: Kudüs'teki Netenyahu karşıtı protestolarda işgalci polisler bu kez kendi halkına saldırdı
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İsrail zulmü bitmiyor: Kudüs'teki Netenyahu karşıtı protestolarda işgalci polisler bu kez kendi halkına saldırdı
İsrail'de korona virüs salgını ile mücadeleyi kötü yönetmesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor. Kudüs'teki başbakanlık konutu yakınında toplanan binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifa etmesi çağrısında bulundu. Göstericiler, bazı yolları kapatarak başbakanlık konutuna doğru yürümeye çalıştı. Polisin, göstericileri dağıtmaya çalışması ile tansiyon yükseldi. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanırken, birçok gösterici de gözaltına alındı. Öte yandan İsrail'in farklı bölgelerinde 3 ayı aşkın süredir Netanyahu'nun istifası talebiyle gösteriler düzenleniyor.


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