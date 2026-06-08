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İsrail'de güvenlik kısıtlamaları kaldırıldı: Lübnan sınırı istisna tutuldu

İsrail'de güvenlik kısıtlamaları kaldırıldı: Lübnan sınırı istisna tutuldu

20:188/06/2026, Pazartesi
G: 8/06/2026, Pazartesi
AA
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İsrail'de İran'la çatışmaların ardından getirilen güvenlik kısıtlamaları büyük ölçüde kaldırıldı
İsrail'de İran'la çatışmaların ardından getirilen güvenlik kısıtlamaları büyük ölçüde kaldırıldı

İran ile karşılıklı füze ve hava saldırılarının ardından İsrail'de uygulanan güvenlik tedbirleri, İç Cephe Komutanlığı'nın yeni kararıyla kaldırıldı. Basında, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiği ancak Lübnan'a yönelik operasyonların devam edeceği yönünde iddialar yer alırken; İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hatemu'l Enbiya Karargahı ise İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu açıkladı.

İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı'ndan yayımlanan yeni yönergede, İran'la çatışmaların ardından getirilen kısıtlamaların büyük ölçüde esnetildiği belirtildi.

Yarın yerel saatle 06.00'dan itibaren ülke genelinde eğitim faaliyetlerine izin verileceği aktarılan açıklamada, Lübnan sınırına yakın yerleşimlerin istisna tutulacağı kaydedildi.

Lübnan sınırındaki yerleşimlerde eğitimin sığınaklara yakın binalarda gerçekleştirilmesi şartının sürdüğü ifade edildi.

Yönergede, Lübnan sınırındaki yerleşimlerde açık alanlarda 100, kapalı alanlarda ise en fazla 400 kişiye kadar toplanma izni verildiği belirtildi.

"Lübnan'a saldırılar 'tüm gücüyle' devam edecek"

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların
"tüm gücüyle"
devam edeceğini öne sürmüştü.

İsrail ordusu dün ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceklerini açıklamıştı.

İran'dan gece saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok şehirde sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırılara füzelerle yanıt vermişti.

Kısa bir süre önce İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuştu.



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