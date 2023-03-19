israil’de iç savaş endişesi artıyor

İsrail'de Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı reformuna karşı protestolar onuncu haftayı geride bırakırken, eski Savunma Bakanı ve Mavi-Beyaz İttifakı Lideri Benny Gantz, "Burada (İsrail'de) bir iç savaş çıkmasından korkuyorum" şeklinde kaygısını dile getirdi. Twitter'dan açıklamalarda bulunan Gantz, İsrail'de kimsenin iç savaşı istemeyeceğini ancak gidişatın kötü olduğunu kaydederek, "Bunlar öfkeden kaynaklanan kehanetler değil, gerçekçi sözler. Halkımın içinde yaşıyorum ve nasıl parçalandığımızı görüyorum." ifadelerini kullandı. Öte yandan ülkedeki pek çok kentte haftalardır süren gösterilere katılmayan Araplar da ilk defa hükümete karşı sokağa indi. Eski İsrail Meclis Üyesi Sündüs Salih, "birlikte karşı duruyoruz" sloganıyla düzenlenen gösteriye Arapların ve Yahudilerin birlikte katıldığını aktardı.