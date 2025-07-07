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İsrail'de muhalefetten Netanyahu'ya tepki: 'Askerler senin yüzünden ölüyor'

İsrail'de muhalefetten Netanyahu'ya tepki: 'Askerler senin yüzünden ölüyor'

15:507/07/2025, Pazartesi
AA
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Avigdor Liberman - Binyamin Netanyahu
Avigdor Liberman - Binyamin Netanyahu

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde "Tel Aviv güvenliği için değil Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin korunması için öldüğünü" söyledi.

Liberman, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, Gazze'deki duruma ve esir takası müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için yürütülen müzakerelere işaret eden Liberman, Netanyahu hükümetinin İsrail ordusunun Gazze'deki işgali sürdürmesinde ısrarcı olduğu belirtti.


Liberman, "Askerler İsrail'in güvenliği için değil (Netanyahu'nun lideri olduğu) koalisyonu korumak için ölüyorlar." ifadesini kullandı.
İsrailli esirlerin tamamının serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşmadan yana olduğunu söyleyen Liberman, bu adımın ardından İsrail ordusunun yeniden Gazze'ye saldırılara başlayabileceğini kaydetti.

İsrail muhalefeti sık sık Netanyahu'ya, koalisyon hükümetinin yıkılmasını engellemek için Gazze'deki saldırıları devam ettirdiği eleştirisini yöneltiyor.

Kara saldırılarının başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 439 İsrail askeri öldü.




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