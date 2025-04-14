İsrail'de ordunun çağrısına 3500 akademisyenden destek: Gazze'ye saldırıları durdurun

"öncelikli olarak siyasi ve kişisel çıkarlara hizmet eden savaşın sürdürülmesinin İsrailli esirlerin ve masum sivillerin ölümüne yol açacağı ve sadece müzakere edilmiş bir anlaşmanın esirlerin güvenli şekilde geri dönmesini sağlayacağına"