İsrail'de ordunun çağrısına 3500 akademisyenden destek: Gazze'ye saldırıları durdurun

İsrail'de Hava Kuvvetleri mensuplarının Gazze'deki esirlerin dönmesi için saldırıların durması çağrısına 3500 akademisyen katıldı. Saldırıların sona erdirilmesini isteyen bildiriyi imzalayan askerlerin ise ordudan atılması yönünde alınan karar onaylandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu bu askerler için 'bir avuç yabani ot' ifadesini kullandı.
İsrail'de 3500 akademisyen, Hava Kuvvetleri mensuplarının başlattığı ve İsrail güvenlik bürokrasisindeki farklı kurumlardan da destek gören Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması çağrısına katıldı.
İsrail Hava Kuvvetlerinden bir kısmı emekli, 1000'e yakın pilot ve yedek asker, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması için bir bildiri yayımlamıştı.
Hava kuvvetlerindeki pilot ve yedek askerlerin çağrısına, donanma, zırhlı birlikler, askeri istihbarat, askeri doktorlar, Mossad ve akademisyenlerden de destek gelmişti.
Eski Başbakan Ehud Barak ile aralarında eski ordu komutanlarının da yer aldığı 1525 asker de esirlerin derhal evlerine dönebilmeleri için Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrılarına destek veren bir bildiriye imza atmıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takası için Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yapan muvazzaf ve emekli askerleri "bir avuç yabani ot" olarak nitelemiş ve lideri olduğu koalisyon hükümetini devirmeye çalışmakla suçlamıştı.