Meclis'ten Filistin adımı: Tarihi zirve İstanbul'da

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un öncülüğünde ve ev sahipliğinde yapılacak toplantının parlamenter diplomasi alanında referans gösterilen bir işbirliği ve istişare platformu olması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katılarak bir hitapta bulunması beklenen toplantıda, Filistin halkının temel hakları konusunda uluslararası kamuoyunda farkındalık yaratmak için çaba sürdüren parlamentolar arasında, Filistin davası temelinde işbirliği imkanları ele alınacak.