Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Başbakanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Filistin ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail-Filistin meselesinde tek çıkar yolun iki devletli çözüm olduğunu, Türkiye'nin hem Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki İsrail saldırılarını durdurmak hem de kalıcı barışı sağlamak için çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin Gazze halkının yerinden edilmesini asla kabul etmeyeceğini, insani yardımlarla Gazze'nin yanında durmayı sürdüreceğini belirtti.