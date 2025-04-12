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Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Başbakanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Başbakanı'nı kabul etti

16:3612/04/2025, суббота
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Filistinliler Bakanı Muhammed Mustafa'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci günündeki temasları kapsamında, Muhammed Mustafa ile görüştü.

'Gazze'nin yanındayız' vurgusu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Filistin ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail-Filistin meselesinde tek çıkar yolun iki devletli çözüm olduğunu, Türkiye'nin hem Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki İsrail saldırılarını durdurmak hem de kalıcı barışı sağlamak için çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin Gazze halkının yerinden edilmesini asla kabul etmeyeceğini, insani yardımlarla Gazze'nin yanında durmayı sürdüreceğini belirtti.

Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

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