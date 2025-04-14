İstanbul’da Filistin için tarihi zirve

Türkiye, Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu’nun kurulmasına öncülük ediyor. TBMM’nin öncülüğünde oluşturulan Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu, ilk toplantısını 18 Nisan’da İstanbul’da yapacak. Toplantıya, Filistin’e dostu ülkelerin meclis başkanlarını ve parlamenterleri katılacak.





ERDOĞAN DA KATILACAK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un öncülüğünde ve ev sahipliğinde yapılacak toplantının parlamenter diplomasi alanında referans gösterilen bir iş birliği ve istişare platformu olması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılarak bir hitapta bulunması beklenen toplantıda, Filistin halkının temel hakları konusunda uluslararası kamuoyunda farkındalık oluşturmak için çaba sürdüren parlamentolar arasında, Filistin davası temelinde iş birliği imkanları ele alınacak.





İNSANİ DRAM ANA GÜNDEM

Filistin’in dostu ülkeleri bir araya getirecek toplantıda, ilk aşamada ev sahibi TBMM dahil 13 ülke parlamentosundan meclis başkanları ve milletvekilleri yer alacak. Bu girişim, İsrail-Filistin ihtilafında, iki devletli çözüme yönelik desteğin güçlendirilmesi, Filistin devletini tanıyan ülke sayısının arttırılması, Filistin halkının meşru haklarının savunulması, başta Gazze olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında ve bölgede insani felaketlerin önlenmesi konularında faaliyetler yürütecek.



