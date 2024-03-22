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İsrail'de Savaş Kabinesi'nde şaşırtan iptal: Netanyahu baskılara maruz kalmaktan kaçıyor

İsrail medyası, dün akşam yapılması planlanan Savaş Kabinesi oturumunun aniden iptal edildiğini bildirdi. Savaş kabinesi üyelerini şaşırtan iptale ilişkin İsrail medyasında yayımlanan haberlerde Başbakan Netanyahu'nun, Hamas'la yapılacak esir değişimi anlaşması konusunda Savaş Kabinesi üyelerinin baskısına maruz kalmaktan kaçınma çabaları olduğu öne sürüldü.

07:37 - 22/03/2024 Cuma
AA
Arşiv
Arşiv

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre, dün akşam yapılması planlanan Savaş Kabinesi toplantısı herhangi bir neden belirtilmeden iptal edildi.


Toplantının beklenmedik bir şekilde iptal edilmesine şaşıran Savaş Kabinesi üyelerinin açıklama talebinde bulunması üzerine görüşmelerin ilerleyen günlerde yapılacağı konusunda kendilerine bilgi verildi.


İsrail medyasının toplantının iptaline ilişkin hükümet kaynaklarından aktardığı bilgiye göre de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'la yapılacak esir değişimi anlaşması konusunda Savaş Kabinesi üyelerinin baskısına maruz kalmaktan kaçınma çabaları olduğu öne sürüldü.

Netanyahu'nun, kabineye sunmadan önce olası esir değişimi anlaşmasının parametrelerine ilişkin Hamas'tan "somut" cevaplar beklediği aktarıldı.


İsrail'de, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasından kısa bir süre sonra Savaş Kabinesi kuruldu.


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 988 Filistinli öldürüldü, 74 bin 188 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.




#israil
#Savaş kabinesi
#Filistin
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