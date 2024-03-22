İsrail'de Savaş Kabinesi'nde şaşırtan iptal: Netanyahu baskılara maruz kalmaktan kaçıyor

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre, dün akşam yapılması planlanan Savaş Kabinesi toplantısı herhangi bir neden belirtilmeden iptal edildi.
Toplantının beklenmedik bir şekilde iptal edilmesine şaşıran Savaş Kabinesi üyelerinin açıklama talebinde bulunması üzerine görüşmelerin ilerleyen günlerde yapılacağı konusunda kendilerine bilgi verildi.
Netanyahu'nun, kabineye sunmadan önce olası esir değişimi anlaşmasının parametrelerine ilişkin Hamas'tan "somut" cevaplar beklediği aktarıldı.
İsrail'de, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasından kısa bir süre sonra Savaş Kabinesi kuruldu.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.