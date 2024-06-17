İsrail’de şimdi de ‘ateşkes’ krizi

İşgalci İsrail ordusu, ateşkese yanaşmayan Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki terör kabinesine karşı adeta başkaldırdı. Ordu, Gazze'nin bazı kesimlerde "taktikse ateşkes" ilan etti. İsrail medyası, karar hakkında Netanyahu ve Gallant'a önceden bilgi verilmediğini ileri sürerken, İsrail Savaş Kabine üyesi Gvir, kararı kendilerinin onaylamadığını söyledi.

HER GÜN 11 SAAT

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Kurban Bayramı'nın ilk gününde Gazze Şeridi'nin güneyindeki bazı kesimlerde "günlük taktik ara" verileceğini duyurdu. Refah kentindeki saldırıların süreceğini bildiren ordu, insani yardım geçişlerinin yapılacağı Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan Selahaddin Caddesi'ne giden yolda ve buradan kuzeye doğru, her gün yerel saate 08.00-19.00 arasında saldırı düzenlenmeyeceğini bildirdi. Kararın, Birleşmiş Milletler ve diğer kuruluşlarla yapılan görüşmelerin ardından "Gazze'ye giren yardım hacmini arttırma" çabalarının bir parçası olarak alındığı belirtildi.

NETANYAHU: HABERİM YOK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "taktiksel ateşkes"ten haberi olmadığını söyledi. Hükümetin haftalık olağan toplantısında konuşan Netanyahu, "İsrail'deki siyasi liderlik, ordu sözcüsü (Avichai Adraee) tarafından yayımlanan açıklama hakkında önceden bilgilendirilmedi ve benimle koordine edilmedi, bu asla olmayacak." ifadelerini kullandı. Bu konuyla ilgili soruşturma yürütüldüğünü belirten Netanyahu, "Medyadan ilk kez bu sabah duyduğum haberin benim açımdan kabul edilemez olduğunu ve benimle koordineli olmadığını söyledim." ifadelerini kullandı. İsrail ordu radyosu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da "taktiksel ara" konusunda bilgilendirilmediğini ileri sürdü. İsrail'in faşist Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise, ordunun kararını eleştirdi. Söz konusu talimatın savaş kabinesi tarafından onaylanmadığını dile getiren Ben-Gvir, kararın, özellikle de yakın zamanda İsrail askerlerinin ölümünden sonra, 'hayal ürünü' olduğunu savundu.

REHİNELERİN HEPSİNİ KATLİAMLA KURTARAMAYIZ

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari ise Gazze'deki esirleri kurtarmak için çalıştıklanı belirterek, "Ancak esirlerin tamamını askeri operasyonla geri getiremeyiz" dedi. Hagari’nin sözleri, ordu-hükümet gerilimini gün yüzüne çıkardı.

Hamas: İnsani yardımlar artırılsın

Hamas, İsrail'in yaklaşık 9 aydır Gazze Şeridi'ne karşı yürüttüğü "soykırım" saldırıları karşısında Filistin halkına yönelik yardım çabalarının yoğunlaştırılması çağrısı yaptı. Gruptan Kurban Bayramı münasebetiyle yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “İsrail’in yürüttüğü etnik temizlik ve soykırım saldırılarına karşı Filistin halkına insani yardım çabalarının yoğunlaştırılması” çağrısında bulunuldu.

BM: Somut önlem alınmalı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'nin güneyindeki bir güzergâhta her gün yardım sevkiyatı için saldırılara "ara verme" kararını memnuniyetle karşıladı. Ancak BM yardım kuruluşu OCHA'nın sözcüsü Jens Laerke, insani müdahalenin önündeki engellerin kaldırılması için daha fazla "somut önlem" alınması çağrısında bulundu.







