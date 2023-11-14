|
Dünya

İsrail'de sözde siviller silahlanıyor: Başvurular aldı başını gitti

Ülkedeki Ulusal Güvenlik Bakanlığı, 190 binden fazla silah ruhsatı başvurusu aldı. İsrailli siviller silahlanırken, Filistinlilere yönelik silahlı eylemlerde artış yaşanıyor.

10:12 - 14/11/2023 Salı
Diğer
İsrail

İsrail

Terör devleti İsrail, 7 Ekim'den sonra tam abluka uyguladığı Gazze'ye ölüm yağdırdı.


Binlerce masum sivilin öldürüldüğü saldırılar devam ederken, İsrail'de ise halka silah dağıtılıyor.


Gazze'de yaşamını yitirenlerin sayısı 11 bin 240’ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630’unu çocuklar ve 3 bin 130’unu kadınlar oluşturuyor.


Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve silahlanan Yahudi yerleşimciler, 193 Filistinliyi öldürdü.



190 binden fazla silah ruhsatı başvurusu


Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırılar sonrası İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı'na 190 binden fazla silah ruhsatı başvurusu yapıldı.


İsrail'in İbranice yayın yapan ekonomi haber sitesi Calcalist'in haberinde 2023 yılının ilk 10 ayında yapılan toplam ruhsat başvurusunun 210 binin üzerinde olduğu kaydedilirken bu sayının 2022'de 42 bin olduğuna dikkat çekildi.


Verilen ruhsat sayısı


Bu yıl şu ana kadar yaklaşık 31 bin ruhsat verildiği, bu sayının 2022'de toplam 13 bine yakın olduğu kaydedildi.


2021 yılında 20 bine yakın silah ruhsatı başvurusu yapıldığı, bunlardan yaklaşık 10 binine ruhsat verildiği aktarıldı.


Talebe yetişmekte zorlanıyorlar


Haberde ayrıca İsrailli silah firmalarının 'talebe yetişmekte zorlandığı ve tüm üretim hattının bir ayı aşkın süredir hafta sonları bile aralıksız çalıştığı' vurgulandı.


Yerleşimcileri silahlandırma kampanyası


Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleri ile tanınan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlediği saldırılar ve İsrail'in Gazze'ye yönelik 38 gündür devam eden saldırılarının ardından Yahudi siviller ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyasına hız vermişti.


Yahudi üstünlükçü siyasetiyle bilinen Ben-Gvir, on binlerce İsrailli sivili silahlandırdıklarını duyurmuştu.


İsrail'deki Ateşli Silahlar Şube Müdürlüğü'ne yüz binlerce kişisel silah ruhsatı başvurusu geldiğini belirten Ben-Gvir, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde düzenlediği silah dağıtma etkinliklerinin fotoğraflarını bizzat kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.


Bu karelerde Ben-Gvir, çok sayıda ABD yapımı M16 tipi otomatik tüfeğin dizili olduğu masaların ve silah kasalarının başında Yahudi yerleşimcilere silah dağıtırken görülmüştü.





#İsrail
#silah
#ruhsat
8 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Cumhurbaşkanlığı yeni atamaları Resmi Gazete'de