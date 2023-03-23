|
Reklam
Reklam
Dünya

İsrail’de tansiyonu daha da yükseltecek karar

İşgalci İsrail’de yargı reformu kapsamında başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasa tasarısı kabul edildi.

14:21 . 23/03/2023 Perşembe
IHA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

İsrail Meclisinde (Knesset) düzenlenen oturumda Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin yargı reformu çerçevesinde sunduğu "başbakanın fiziksel veya psikolojik yetersizlik durumları dışında görevden alınmasını zorlaştıran yasa tasarısı" görüşüldü. Tasarı 47’ye karşı 61 oyla kabul edildi. Yasa çerçevesinde başbakanın görevini yapamayacak durumda olduğunun belirlenmesi, başbakanın bunu meclise bildirmesiyle veya kabinedeki bakanların en az dörtte üçünün onayıyla mümkün olacak. Ayrıca söz konusu yasa tasarısıyla birlikte başbakanı görevden alma yetkisine dair Yüksek Mahkeme dahil yargının alacağı herhangi bir kararı da geçersiz sayılıyor ve başbakanın fiziksel veya psikolojik yetersizlik durumları dışında görevden alınması engelleniyor.

"Netanyahu için çıkarıldı"

Yasa tasarısına sert tepki gösteren muhalefet ise bunun Netanyahu’nun yolsuzluk suçlamalarından korunması için çıkarıldığı belirtildi.

Öte yandan Binyamin Netanyahu hükümeti tarafından, yargı reformu kapsamında Yüksek Mahkemenin kanunları bozma yetkisinin büyük ölçüde elinden alınacağı ifade edilmişti.



#İsrail
#Netanyahu
#Yasa
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.