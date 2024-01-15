İsrail'den 200 Filistinliye insanlık dışı tebligat: Evlerinizi yıkın

İsrail, 7 Ekim’den bu yana ABD ve Avrupa’nın desteğiyle, tüm dünyanın gözleri önünde Filistinlilere soykırım uyguluyor. 100. gündeki saldırılarda 100’den fazla Filistinli öldü. 100 gündeki can kaybı ise 23 bin 968’e ulaştı. BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, kitlesel ölümler, yıkımlar, yerinden edilmeler ve açlık nedeniyle “Gazze halkı için son 100 günün 100 yıl gibi hissedildiğini” söyledi.