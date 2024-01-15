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Dünya

İsrail'den 200 Filistinliye insanlık dışı tebligat: Evlerinizi yıkın

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Eski Şehir bölgesindeki 200 Filistinliye "kendi evlerini veya evin bir bölümünü yıkmaları" için ihtar mektubu gönderdi. Filistinlilere gönderilen tebligatta bazı evlerin tamamen, bazılarının kısmen yıkılacağına ilişkin bilginin yer aldığı, söz konusu evlerin yıkılması için farklı süreler tanındığı aktarıldı.

07:54 - 15/01/2024 Pazartesi
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail makamlarının Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir bölgesinde yaşayan 200 Filistinli aileye gönderdiği yıkım kararına ilişkin bilgi verildi.


Filistinlilere gönderilen tebligatta bazı evlerin tamamen, bazılarının kısmen yıkılacağına ilişkin bilginin yer aldığı, söz konusu evlerin yıkılması için farklı süreler tanındığı aktarıldı.

Filistinlilerden evlerini kendilerinin yıkmalarının talep edildiği, aksi takdirde İsrail makamları tarafından yıkılacağı ve ağır para cezalarının uygulanacağının bildirildiği ifade edildi.


İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları


İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.


Filistinli kaynaklar, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını belirtiyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının olmadığını vurgulayan Filistinliler, bunu "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olarak değerlendiriyor.


İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.




#Doğu Kudüs
#Filistin
#israil
#tebligat
#yıkım
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