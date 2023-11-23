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İsrail'den Gazze'de yeni sivil kıyımı: Terör devletinin hava saldırılarında 11 kişi hayatını kaybetti

Terör devleti İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları sürüyor. Son olarak Birleşmiş Milletler'e (BM) ait okulu hedef alan işgalci güçleri şimdi de Gazze'de sivil yerleşim yerlerini vurdu. İsrail savaş uçaklarınca Gazze Şeridi'nin güneyinde ve orta kesiminde düzenlenen saldırılar sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

23:28 - 23/11/2023 Perşembe
AA
İsrail'den Gazze'ye yönelik hava saldırısı (Foto: Arşiv)

İsrail'den Gazze'ye yönelik hava saldırısı (Foto: Arşiv)

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta ve güneyinde sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırılarında en az 11 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile orta kesimindeki Bureyc ve Nuseyrat mülteci kamplarına hava saldırıları düzenledi.

Evlerin hedef alındığı Bureyc ve Nuseyrat mülteci kamplarında ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'un doğusunda bulunan Ma'an bölgesindeki bir evin hedef alındığı hava saldırısında da 3 kişi öldü, bazıları ise yaralandı.



#israil
#hava saldırısı
#gazze
#Bureyc ve Nuseyrat mülteci kampları
#Han Yunus
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