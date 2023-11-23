İsrail'den Gazze'de yeni sivil kıyımı: Terör devletinin hava saldırılarında 11 kişi hayatını kaybetti

Esir takasının bu sabah başlayacağını duyuran İsrail Başbakanlık Ofisi bu kararı ertelediğini açıkladı. Rehinelerin takasının cuma gününden önce olmayacağını duyuran İsrail'in tek taraflı bu kararına dünyadan tepki yağdı. Times of Israel bu gelişmeyi, 'Ateşkes de askıya alındı, savaş devam edecek' şeklinde duyurdu. AFP'ye konuşan bir İsrailli yetkili de ateşkes başlayana kadar IDF'nin Gazze'de savaşmaya devam edeceğini belirtti.