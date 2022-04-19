İsrail'den Gazze'ye füzeli saldırı

Filistin yerel kaynaklarına göre İsrail’e ait savaş uçakları, gece saatlerinde Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus’un doğusunda Hamas Hareketi’nin silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları’na ait silah üretimi yapılan bir atölyeyi 6’dan fazla füzeyle hedef aldı. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı, atölyede büyük hasar meydana geldiği belirtildi.
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İsrail savaş uçakları Gazze'yi bombaladı
İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa baskını sonrası Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor. Son olarak İsrail savaş uçakları Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, füzeli saldırının ardından bölgede yaşanan patlama anı kameralara yansıdı.
"Hamas’a ait silah üretim atölyesi imha edildi"
İsrail ordusundan yapılan açıklamada da, savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nde birden fazla noktaya saldırı düzenlediği, Hamas’a ait silah üretim atölyesinin imha edildiği duyuruldu. Açıklamada, "Saldırı, bu gece ateşlenen rokete karşılık olarak gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı. Gazze’den ateşlendiği belirtilen roketin hava savunma sistemiyle püskürtüldüğü kaydedildi.
DÜNYA
Siyonist Yahudiler Mescid-i Aksa'yı kana bulayacak
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İftar vaktinin ardından binlerce Filistinli, Eski Şehir'in sembolik girişi Şam Kapısı çevresinde toplandı. İşgalci İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, Şam Kapısı bölgesindeki olaylarda \"polise yabancı madde atma, kamu düzenini bozma ve kışkırtma\" gibi suçlamalarla 3 Filistinli gözaltına alındı.
İşgal polisi, açıklamasında görüntü kayıtlarının incelenmesi sonucunda gözaltına alınan kişilerin artabileceği mesajını verdi. Açıklamanın ardından işgal polisinin iki kişiyi daha gözaltına aldığı görüldü.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, işgalci İsrail polisinin müdahalesinde çoğu darbedilerek 19 Filistinli yaralandı, dördü hastaneye kaldırıldı.
Bazı Filistinliler ve işgal polisi arasında sözlü sataşmalar ve arbede yaşandı. İsrail polisi, Filistinlilere copla müdahale etti. Polisin bulunduğu noktalara zaman zaman plastik şişe gibi yabancı maddeler atıldı.
Filistinli göstericilerin arasına gizlenen ve \"mustaribin\" olarak bilinen sivil giyimli işgalci İsrail kuvvetleri bazı Filistinlileri gözaltına alırken, polis ses bombası kullandı. İşgal polisine bağlı atlı birlikler de Eski Şehir surları çevresinde Filistinlileri alandan uzaklaştırmak için kullanıldı.
Tel Aviv yönetimi İsrail içinde ve işgal altındaki Filistin topraklarında artan saldırıların ardından \"Dalgakıran\" adını verdiği bir operasyon başlatarak onlarca Filistinliyi gözaltına alırken, baskınlar sırasında biri çocuk 3 Filistinli de İsrail güçlerince öldürülmüştü.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesi, özellikle Şam Kapısı'nda işgal polisinin geçen yıl ramazan ayındaki uygulamaları, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılması karşısındaki tepkiyle birleşmişti.
<br>İşgalci İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'ya akşam saatlerinde müdahale etmesiyle, Mayıs 2021'de Filistin coğrafyasında toplumsal olaylar patlak vermiş, artan gerginlik, İsrail'in Gazze'ye saldırısıyla sonuçlanmış ve dünya gündemine gelmişti.
İşgalci İsrail polisi ramazan dinlemiyor: Kudüs'te toplanan Filistinlilere saldırdılar
İşgalci İsrail polisi, Kudüs'ün Eski Şehir'deki sembolik girişi Şam Kapısı çevresinde toplanan Filistinlilere saldırdı. Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, işgal polisinin saldırısında çoğu darbedilerek 19 Filistinli yaralandı, dördü hastaneye kaldırıldı.